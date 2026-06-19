Momente tensioni në Kaliforni, surfisti arrin t'i shpëtojë peshkaqenit
Një surfist nga Kalifornia u detyrua të ndërpriste surfin pasi një dron vuri re një peshkaqen të madh që po e rrethonte.
Incidenti ndodhi pranë plazhit Seascape, kur fotografi Nick Bertocchini e vuri re kafshën duke notuar vazhdimisht rreth surfistit.
Në një video të postuar në rrjete sociale, peshkaqeni shihet duke iu afruar surfistit, i cili është ulur në dërrasën e tij.
Pasi i riu u njoftua për praninë e peshkaqenit, ai filloi të notonte shpejt drejt bregut.
WATCH: A shark circled beneath an unsuspecting surfer off the California coast before a drone operator warned him, prompting a quick escape back to shore. pic.twitter.com/rJGtGyF4L0
— Breaking911 (@Breaking911) June 18, 2026
Më vonë, Bertocchini foli me surfistin, i cili i tha se kishte vite që bënte surf në zonë dhe se kishte vënë re se prania e peshkaqenëve pranë plazhit Seascape po bëhet më e shpeshtë.
Bertocchini tha se shpesh sheh peshkaqenë kur filmon vijën bregdetare dhe ka vëzhguar shumë “takime” midis këtyre grabitqarëve dhe surfistëve profesionistë.
Në shumicën e rasteve, tha ai, peshkaqenët duket se po eksplorojnë mjedisin e tyre dhe po ecin përpara. /Telegrafi/