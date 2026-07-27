Tre persona janë vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur pas një të shtëne me armë zjarri në një festival ushqimor pranë Space Needle në Seattle.

Kryetarja e bashkisë Katie Wilson tha se një i dyshuar u mor në paraburgim pas incidentit në Qendrën e Seattle, e cila kishte pritur festivalin vjetor të ushqimit Bite of Seattle gjatë gjithë fundjavës.

Një i dyshuar i dytë iku nga vendi i ngjarjes dhe ende nuk është arrestuar.

Dy vdekje u konfirmuan në vendngjarje, me një person që vdiq më vonë në spital.

Zyrtarët thanë se të plagosurit përfshijnë një djalë dy vjeç dhe një grua 56-vjeçare.

Departamenti i Policisë njoftoi se një hetim është duke vazhduar dhe i bëri thirrje publikut të shmangë zonën. /Telegrafi/

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