Modeli më i shitur i Volvos po merr një përditësim të madh
Modeli më i shitur i Volvos është i vjetër.
XC60 i gjeneratës së dytë hyri në prodhim në vitin 2017, me prodhuesin e veturave që i bëri një ndryshim të vogël për vitin 2026.
Për fat të mirë, një rifreskim më i rëndësishëm është në rrugë e sipër.
Sipas një raporti të ri nga Automotive News, Volvo planifikon të rrisë madhësinë e baterisë në versionin hibrid plug-in T8, ndërkohë që ndryshon dizajnin e tij.
"Njerëzit që kanë dijeni për planin" i thanë botimit se bateria më e madhe duhet të dyfishojë ose trefishojë autonominë aktuale të crossover-it.
Kjo rritje do ta vendoste atë shumë përpara Mercedes-Benz GLC 350e. /Telegrafi/