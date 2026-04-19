Moda popullore e flokëve mund të çojë në rrallim dhe thinje, paralajmërojnë ekspertët
Shmangia e shampos po reklamohet si mënyrë natyrale për flokë më të shëndetshëm, por specialistët thonë se mund të irritojë skalpin, të nxisë rënien dhe të përshpejtojë thinjen
Modelet dhe trendet e flokëve vijnë e shkojnë, por më të këqijat mund të dëmtojnë shëndetin e flokëve dhe të bëjnë që më shumë fije të përfundojnë në kullim.
Ndërsa influencerët këmbëngulin se një trend i caktuar kërkon vetëm kohë për t’u përshtatur, ekspertët paralajmërojnë se ai mund të ketë efekt të kundërt dhe të çojë në flokë më të hollë e më të thinjur.
I njohur si #nopoo, trendi i quajtur “trajnimi i flokëve” po fiton popullaritet në rrjetet sociale dhe sidomos mes të rinjve të gjeneratës Z. Ideja është të shmanget shamponi, në mënyrë që flokët dhe skalpi të “trajtohen” për t’u bërë më të shëndetshëm.
Ndërsa shumë nga përfitimet e pretenduara bazohen në përvoja personale, shkenca tregon se shmangia e shampos mund të shkaktojë zbokth, të irritojë skalpin, të ngadalësojë rritjen e flokëve dhe të përkeqësojë problemet e skalpit.
Një nga keqkuptimet më të mëdha për larjen e rregullt të flokëve është se ajo shkakton rënie ose humbje të flokëve.
Megjithatë, e kundërta është më e mundshme: moslarja e mjaftueshme mund të kontribuojë në alopecinë androgjenetike (AGA), emri shkencor për rënien e flokëve.
Nëse po përballeni me rënie të flokëve, skalpi tashmë është nën presion nga DHT ose dihidrotestosteroni, hormoni përgjegjës për tkurrjen e folikulave të flokëve dhe për shfaqjen e fijeve më të holla, më të shkurtra dhe me më pak pigment, transmeton Telegrafi.
Mosheqja e mbetjeve me pastrim të rregullt mund të shkaktojë grumbullim të sebumit, rritje të inflamacionit, çekuilibër mikrobik dhe stres oksidativ, të gjitha këto mund të rrisin tkurrjen e folikulave dhe të ndalojnë rritjen.
Sebumi është një substancë natyrale që mbron lëkurën dhe flokët, por sasia e tepërt e tij mund të mbajë DHT pranë hapjes së folikulit dhe të prishë mikrobiomën e skalpit.
Studime të publikuara në revistën Skin Appendage Disorders kanë treguar se çekuilibrat mikrobikë në skalp, veçanërisht shtimi i kërpudhave dhe baktereve, mund të përkeqësojnë shëndetin e folikulave.
Ata që ndalojnë larjen e flokëve për periudha të gjata kanë gjasa të përjetojnë kruarje, yndyrë të shtuar, luspa të dukshme dhe ndjesi mbetjesh rreth folikulave.
Të gjitha këto mund të tregojnë praninë e mbetjeve të keratinizuara, sebumit të oksiduar dhe shtimit mikrobik që dëmtojnë shëndetin e skalpit dhe “mbytin” flokët.
Pavarësisht nëse rënia e flokëve është tashmë problem apo jo, mungesa e një rutine pastrimi mund të sjellë shëndet të dobët të skalpit, të përshpejtojë rënien e flokëve dhe të shkaktojë thinje të parakohshme.
Edhe në fazat e hershme të AGA-së, një studim në Journal of Investigative Dermatology gjeti dëshmi të inflamacionit kronik të lehtë rreth folikulave të flokëve, i cili mund të dëmtojë ciklin e rritjes së flokëve. /Telegrafi/