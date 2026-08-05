Mizat do të largohen nga shtëpia nëse bëni këtë veprim të thjeshtë 5-minutësh në kuzhinë gjatë verës
Mizat mund të jenë një problem i bezdisshëm dhe i vazhdueshëm gjatë muajve të ngrohtë të verës, kur dritaret dhe dyert lihen hapur për të lejuar ajrin e freskët të qarkullojë nëpër shtëpi.
Nëse jeni përballur me një numër të madh mizash, është e mundur t'i largoni ato pa përdorur kimikate të forta.
Lucy Kalice, një entuziaste e pastrimit, ka treguar se si mund t'i luftoni lehtësisht mizat e padëshiruara me një përzierje të thjeshtë të bërë në shtëpi, duke përdorur përbërës që me shumë gjasa i keni tashmë në kuzhinë.
Në një video të publikuar së fundmi në TikTok, Lucy tha:
"Po kemi shumë miza të bezdisshme në shtëpi këtë verë. Prandaj do t'ju tregoj një mënyrë shumë të thjeshtë për t'i mbajtur ato jashtë".
@lucykalice DIY fly repellant ✨ How to stop flies in your home 🪰 and also make your house smell nice (double whammy) A simmer pot is such an easy way, you can add any citrus fruit and any strong smelling herbs 🌿 #homehacks #lifehacks #simmerpot #flies #cleaninghacks ♬ original sound - LucyKalice
Si ta përgatisni repelentin natyral kundër mizave
Për repelentin e saj, Lucy përdor tre përbërës me aromë të fortë që gjenden zakonisht në kuzhinë. Nuk ju duhen kimikate të forta, vetëm:
1 limon;
2 shkopinj kanelle;
Disa degëza rozmarine;
Mbushni një tenxhere deri në gjysmë me ujë. Prisni limonin në feta dhe shtojeni në tenxhere së bashku me dy shkopinjtë e kanellës dhe disa degëza rozmarine.
Vendoseni tenxheren në sobë dhe ngroheni derisa uji të fillojë të ziejë lehtë. Pasi të fillojë të nxjerrë avull, lëreni përzierjen të ziejë në temperaturë të ulët për rreth dy orë, në mënyrë që aroma të përhapet në të gjithë shtëpinë.
Lucy shpjegon:
"Shkenca pas kësaj metode është se mizat i urrejnë aromat e forta. Ato nuk e durojnë erën e kanellës dhe rozmarinës.
“Mund të përdorni edhe livando ose portokall. Këto aroma ndërhyjnë në receptorët e tyre të nuhatjes. Ato i irritojnë receptorët e mizave, prandaj mizat nuk e pëlqejnë ambientin dhe shpresojmë që largohen".
Si ta përdorni si spërkatës
Nëse dëshironi ta përdorni edhe në dhoma të tjera, mund ta ktheni këtë përzierje në një spërkatës.
Pasi lëngu të jetë ftohur, hidheni në një shishe me spërkatës dhe spërkateni rreth vendeve nga ku mizat hyjnë në shtëpi, si:
Parvazet e dritareve;
Kornizat e dritareve;
Kornizat e dyerve.
Limoni ndihmon në çorientimin e mizave. Ai përmban vajra natyralë agrumesh, si limoneni, aroma e fortë e të cilëve është e pakëndshme për to.
Cilat aroma i largojnë mizat?
Limoni
Limoni është një repelent natyral shumë efektiv, pasi mizat kanë neveri ndaj aromës së agrumeve. Era e fortë e vajrave të tij i bën mizat të shmangin vendet ku kjo aromë është e pranishme.
Kanella
Edhe kanella funksionon sipas të njëjtit parim. Aroma e saj pikante i largon mizat dhe përbën një alternativë të mirë ndaj substancave të tjera natyrale, si piperi i kuq djegës.
Mund të përdorni edhe vaj esencial kanelle në një difuzor ose të ndizni një qiri me aromë kanelle, veçanërisht gjatë dimrit.
Gjithashtu, shkopinjtë ose pluhuri i kanellës mund të vendosen në vendet ku grumbullohen mizat dhe insektet e tjera, megjithëse kjo metodë mund të jetë paksa e rrëmujshme.
Kanella i largon mizat sepse përmban vajra aromatikë të fuqishëm, si cinamaldehidi dhe eugenoli, të cilët mbingarkojnë shqisën e tyre shumë të ndjeshme të nuhatjes, irritojnë receptorët e shijes dhe pengojnë komunikimin mes tyre.
Rozmarina
Rozmarina gjithashtu është një repelent natyral kundër mizave falë aromës së saj të fortë drunore.
Ajo përmban vajra esencialë aromatikë, si kamfori, eukaliptoli dhe cineoli, të cilët mbingarkojnë receptorët ndijorë të mizave dhe maskojnë aromat e ushqimit që i tërheqin ato drejt kuzhinës.
Në fund, Lucy sugjeron se edhe livandoja dhe portokalli mund të përdoren si alternativa të mira natyrale për largimin e mizave, pasi edhe ato kanë aroma të forta që mizat nuk i pëlqejnë.