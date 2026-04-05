Mitrovica synon transformimin e Liqenit Akumulues në atraksion turistik
Kryetari i komunës së Mitrovicës, Faton Peci, ka bërë të ditur se po hartohet një plan për Liqenin Akumulues të Mitrovicës, me qëllim pastrimin dhe zhvillimin e tij si një nga vendet më të bukura në Kosovë dhe si një pikë e rëndësishme për turizëm.
Peci ka postuar në Facebook një video teksa po lundronte në Liqenin Akumulues në Mitrovicë.Ai ka thënë se në dy vitet e fundit gjendja e liqenit ka qenë e rënduar.
"Në dy vitet e fundit, gjendja e liqenit ka qenë tejet e rënduar. Në funksion të kësaj, së bashku me Klubin e Zhytjes Trepça, kemi realizuar disa aktivitete të pastrimit", ka shkruar Peci.
"Jemi në fazën e hartimit të një plani për liqenin, si njërin nga vendet më të bukura në Kosovë, me potencial të madh për zhvillim të turizmit dhe shndërrimin e tij në një pikë të rëndësishme atraksioni", ka potencuar ai.