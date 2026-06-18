Mitrovica intensifikon inspektimet në ndërtim, vendosen shirita në tri ndërtesa
Komuna e Mitrovicës ka njoftuar se ka vazhduar aksionin e inspektimeve në sektorin e ndërtimit, në kuadër të përpjekjeve për zbatimin e ligjshmërisë dhe respektimin e kushteve të përcaktuara me lejet ndërtimore.
Sipas njoftimit zyrtar, gjatë ditës së djeshme Drejtoria e Inspekcionit ka ndërmarrë veprime konkrete ndaj tri objekteve, duke vendosur shirita ndalues për shkak të mosrespektimit të lejeve të ndërtimit.
"Gjatë ditës së djeshme, nga Drejtoria e Inspekcionit ka vazhduar aksioni, me ç’rast janë vendosur shiritat në tri ndërtesa si pasojë e mosrespektimit të lejes ndërtimore", thuhet në njoftimin e Komunës së Mitrovicës.
Nga komuna është bërë e ditur se aksione të ngjashme do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, me qëllim të mbikëqyrjes së zbatimit të dispozitave ligjore në fushën e ndërtimit dhe parandalimit të shkeljeve eventuale. /Telegrafi/