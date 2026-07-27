Një muaj paraburgim 26-vjeçarit, dyshohet se vrau aksidentalisht babanë e tij në Strellc të Deçanit
Gjykata Themelore në Pejë i caktoi një muaj paraburgim Erdonit Hasanramajt, i cili dyshohet se se të enjten ka vrarë nga pakujdesia babanë e tij.
Sipas njoftimit të gjykatës, ai dyshohet se ka kryer dy vepra penale: vrasje nga pakujdesia dhe mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim i paautorizuar i armëve.
Zëdhënësi i Policisë së Kosovës në Pejë, Driton Rugova të enjten ka thënë se më 23 korrik, rreth orës 13 e 42 minuta, kemi pranuar informata që në oborrin e një stani është një person i vrarë.
“Dyshohet për vrasje aksidentale dhe mes familjarëve. Është sekuestruar një armë e zjarrit dhe njësitet janë në vendin e ngjarjes”, ka shtuar zëdhënësi Rugova.
Top Lajme
Jobs
Real Estate