Misajllovski: Konfirmohet partneriteti strategjik me SHBA-të
Në kuadër të vizitës në SHBA dhe dialogut strategjik mes dy vendeve, ministri i Mbrojtjes Vlado Misajllovski zhvilloi takime të rëndësishme në Pentagon.
Misajllovski u takua me ndihmëssekretarin për çështje të sigurisë ndërkombëtare, Daniel Zimmerman, ku u konfirmua se partneriteti strategjik dhe bashkëpunimi bilateral në fushën e mbrojtjes janë në nivel shumë të lartë.
"Në takim u theksua përkushtimi i përbashkët për thellimin e mëtejshëm të bashkëpunimit, me qëllim forcimin e sigurisë rajonale dhe globale. Gjithashtu, ministri shprehu mirënjohje për mbështetjen e vazhdueshme nga SHBA, e cila është me rëndësi të veçantë në procesin e modernizimit të Armatës së Maqedonisë së Veriut dhe zhvillimin e ndërveprueshmërisë me aleatët në NATO. Në Pentagon, Misajlovski zhvilloi takim edhe me drejtorin e Agjencisë për Bashkëpunim të Sigurisë së SHBA-së, Mike Miller, ku u theksua rëndësia e investimeve në kapacitetet mbrojtëse si parakusht për zhvillim afatgjatë të sigurisë. Në këtë takim u shqyrtuan programet aktuale dhe ato të ardhshme të mbështetjes, përmes të cilave SHBA ofron ndihmë financiare dhe teknike për vendet aleate, duke u konfirmuar bashkëpunimi i suksesshëm deri më tani", njoftuan nga Ministria e Mbrojtjes.
Nga kjo ministri thonë se bashkëpunimi me SHBA si partner strategjik vazhdon me ritëm të përforcuar, me një përkushtim të qartë të përbashkët për zhvillimin e tij të mëtejshëm.