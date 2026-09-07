MIRUD triumfon në “Premios Juventud” me albumin “Desnudo”
Artisti shqiptaro-amerikan MIRUD, emri artistik i Durim Morinës, ka marrë një tjetër vlerësim në karrierën e tij ndërkombëtare. Më 3 shtator 2026, ai u vlerësua në ceremoninë “Premios Juventud” për albumin e tij në gjuhën spanjolle, “Desnudo”, në kategorinë “Best Pop Vocal Performance”.
Ceremonia u zhvillua në Marbella të Spanjës, duke shënuar herën e parë që eventi prestigjioz u organizua jashtë kontinentit amerikan.
MIRUD ka lindur më 17 tetor 1994 në Los Angeles, në një familje shqiptare nga Kosova, ndërsa formimi i tij artistik lidhet me një prej institucioneve më prestigjioze të arteve interpretuese në botë.
Ai ka studiuar vokal në The Juilliard School në New York, ku u formua në muzikën klasike dhe operistike, një eksperiencë që më pas është reflektuar në stilin dhe interpretimin e tij.
Një pikë kthese në karrierën ndërkombëtare të artistit ishte pjesëmarrja në vitin 2019 në Festivalin Ndërkombëtar të Këngës Viña del Mar në Kili. MIRUD arriti deri në finale dhe u vlerësua me Gaviota de Plata, një prej çmimeve më të rëndësishme të festivalit.
Eksperienca në një prej skenave kryesore të Amerikës Latine forcoi lidhjen e tij me tregun muzikor spanjishtfolës.
Kjo lidhje u zhvillua më tej me “Desnudo”, një album i realizuar tërësisht në gjuhën spanjolle dhe i orientuar drejt publikut latino-amerikan. Projekti e vendos vokalin e artistit në qendër dhe shënon një nga angazhimet më të rëndësishme të MIRUD për të konsoliduar praninë e tij në tregun ndërkombëtar të muzikës latine.
Nga një familje shqiptare në Los Angeles, te studimet në Juilliard, skena e Viña del Mar dhe tashmë “Premios Juventud”, MIRUD po ndërton një karrierë që shtrihet përtej një tregu të vetëm.
Vlerësimi për “Desnudo” në Marbella vjen si një tjetër moment i rëndësishëm në këtë rrugëtim dhe si dëshmi e përpjekjes së artistit për të lidhur identitetin e tij shqiptar e amerikan me audiencën ndërkombëtare. /Telegrafi/