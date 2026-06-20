MINTI publikon çmimet e derivateve, nafta dhe benzina më lirë
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit (MINTI) ka publikuar çmimet maksimale të lejuara të derivateve të naftës për datën 20 qershor 2026.
Referuar vendimit të MINTI-it, sot çmimi i naftës është 1.40 euro për litër, tre cent më lirë se të premten, sa ishte 1.43 euro për litër.
Po ashtu, rënie ka edhe çmimi i benzinës. Sot është 1.33 euro për litër, dy cent se të premten.
Gazi mbetet njëjtë 0.67 euro për litër.
Çmimet e derivateve hyjnë në fuqi në ora 10:00 dhe zgjasin 24 orë. /Telegrafi/
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