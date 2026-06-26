Ministria e Transportit: Inspektorati do të heqë objektin e paligjshëm në qendrën e vjetër të Ohrit
Inspektorati Shtetëror për Ndërtim dhe Urbanizëm ( ISHNU) do të kryejë një zhvendosje administrative me forcë të një ndërtese të paligjshme në qendrën e vjetër të qytetit të Ohrit, pasi një inspektim i jashtëzakonshëm përcaktoi se vendimi i marrë më parë për prishjen e saj nuk ishte zbatuar.
"Pas informacioneve të marra nga opinioni, sot një inspektor shtetëror nga Inspektorati Shtetëror për Ndërtim dhe Urbanizëm doli në terren dhe kreu një inspektim të jashtëzakonshëm kontrolli të një ndërtese në KP -15972, KO Ohrid 3, në Qytetin e Vjetër të Ohrit.
Gjatë inspektimit, u konstatua se pavarësisht vendimit të nxjerrë më parë nga Inspektorati Shtetëror për Ndërtim dhe Urbanizëm për largimin e ndërtesës, nuk është vepruar sipas tij. Sipas gjetjeve të inspektorit shtetëror, ISHNU do të lëshojë një urdhër për largimin e detyruar administrativ të ndërtesës në përputhje me rregulloret pozitive ligjore", njoftojnë nga Ministria e Transportit.
Nga Ministria theksojnë se do të mbetet fuqimisht e përkushtuar në luftën kundër strukturave të paligjshme, në mënyrë të vazhdueshme dhe pa përjashtime, në të gjithë vendin.
"Ligji i Ndërtimit zbatohet në mënyrë të barabartë për të gjithë dhe nuk do të zbatohet në mënyrë selektive", theksojnë nga Ministria e Transportit./Telegrafi/