Ministria e Energjetikës: Mbi 4.000 amvisëri do të mundë brenda 30 ditëve t’i tërheqin vauçerët e tyre për instalimin e klimave inverter
Ministria e Energjetikës, Minierave dhe Burimeve Minerale sot publikoi listën e qytetarëve që fituan të drejtën për vauçer për blerjen dhe instalimin e klimës inverter, në kuadër të programit për mbështetjen e konsumatorëve të cenueshëm të energjisë për vitin 2025. Me publikimin fillon edhe faza e fundit e procedurës, ku 4.070 amvisëri do të mundë brenda 30 ditëve, t’i tërheqin vauçerët e tyre në qendrat ndërkomunale për punë sociale.
Siç njoftojnë nga Ministria, bëhet fjalë për fazën e dytë dhe përfundimtare të procedurës, e cila i përket ekskluzivisht amvisërive që deri më 5 tetor të vitit 2025 kanë dorëzuar kërkesë, kanë paraqitur dokumentacion të plotë dhe kanë përmbushur kriteret e përcaktuara në Programin për mbrojtjen e konsumatorëve të cenueshëm të energjisë.
Lista është e disponueshme në ueb faqen e internetit të Ministrisë.
Nga 18 mars deri më 17 prill 2026, personat që gjenden në listë do të mund t’i tërheqin vauçerët e tyre në qendrat ndërkomunale për punë sociale në komunën ku jetojnë. Në ueb faqen e internetit të Ministrisë janë të detajuara dokumentet e nevojshme, si dhe vetë procedura për marrjen e tyre.
Afati për tërheqjen e vauçerëve është 30 ditë nga data e publikimit. Vauçeri mundëson blerjen dhe instalimin e pajisjes prej të paktën 3,5 kilovat me klasë energjetike A+, dhe mund të përdoret më së voni deri më 15 tetor 2026.
Nga Ministria shtojnë se ditëve në vijim do të publikojnë edhe listën e kompanive me të cilat janë lidhur kontrata për këtë masë. Qytetarët do të mund të zgjedhin pajisjen e klimës nga oferta e këtyre kompanive, pa pagesë shtesë, ndërsa vlera e vauçerit arrin deri në 28.000 denarë.
“Ministria edhe njëherë theksoi se ky publikim i referohet vetëm qytetarëve që tashmë kanë aplikuar në konkursin publik gjatë vitit 2025 dhe përfaqëson fazën përfundimtare për realizimin e mbështetjes. Në kuadër të kësaj thirrjeje do të jepen gjithsej 4.070 vauçerë”, theksojnë nga ministria.