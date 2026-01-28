Telegrami i vitit 1943, ministri Mirakaj kërkonte që hebrenjve t’u jepet pasaporta shqiptare
Është publikuar një telegram i vitit 1943 i shkruar nga ministri i asaj kohë, Kol Bib Mirakaj.
Teksa po trajtohej tema në Euronewsal lidhur me hebrenjtë dhe mbrojta e tyre në Shqipëri, u diskutua edhe lidhur me këtë telegram.
Telegrami i përket 31 gushtit 1943 ku ministri kërkon që hebrenjve tu jepet pasaportë që të udhëtojnë për në Itali.
“Lutemi që gjithëve hebrenjve nënshtetas shqiptar që kërkojnë pasaportë për Itali tu lëshohen pa u sjellë asnjë pengim për ta dhe familjet e tyre.
Të porositën koesturët që të shkapërcejnë, tejkalojnë formalitetet se pasi çështja ka rëndësi politike. Për vizon nga delegacioni italian të interesuarit të kujdesen vetë”, shkruhet në telegram.
Historiania, Nevila Nika theksoi se kjo nuk ndodhi realisht pasi telegrami u dërgua pak para se italianët të largoheshin nga vendi.