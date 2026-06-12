ASK publikon raportin, kush po e mban gjallë ekonominë e Kosovës
Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar të dhënat për Bruto Produktin Vendor (BPV) për tremujorin e parë të vitit 2026, sipas aktiviteteve ekonomike dhe qasjes së shpenzimeve, duke bërë të ditur se ekonomia e vendit ka shënuar rritje reale prej 5.43 për qind krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak.
Sipas ASK-së, rritja ekonomike është mbështetur nga performanca pozitive e shumicës së sektorëve ekonomikë, ndërsa kontributin më të madh e kanë dhënë administrata publike, arsimi, shëndetësia dhe aktivitetet e punës sociale.
"BPV-ja në TM1 2026 shënon rritje reale për 5.43%, krahasuar me TM1 2025", thuhet në raportin e ASK-së.
Ndër aktivitetet ekonomike që kanë shënuar rritje gjatë tremujorit të parë të këtij viti, sektori i administratës publike dhe mbrojtjes, sigurimit social të detyrueshëm, arsimit, shëndetësisë dhe aktiviteteve të punës sociale ka regjistruar rritjen më të lartë, prej 22.11 për qind.
Po ashtu, rritje është evidentuar në sektorin e arteve, argëtimit dhe çlodhjes, si dhe në aktivitetet e prodhimit të mallrave të familjeve për përdorim të vet dhe shërbimeve të tjera, me 13.11 për qind.
Sektorët e tjerë që kanë kontribuar në rritjen ekonomike janë aktivitetet financiare dhe të sigurimit me 4.76 për qind, aktivitetet shkencore, profesionale dhe teknike, së bashku me shërbimet administrative dhe mbështetëse me 3.52 për qind, si dhe industria nxjerrëse, përpunuese, furnizimi me energji elektrike, gaz dhe ujë, si dhe menaxhimi i mbeturinave me 3.34 për qind.
Sipas ASK-së, rritje kanë shënuar edhe informacioni dhe komunikimi me 3.02 për qind, ndërtimtaria me 2.52 për qind, bujqësia, pyjet dhe peshkimi me 2.47 për qind, industria përpunuese me 2.32 për qind, si dhe tregtia me shumicë dhe pakicë, transporti, magazinimi dhe aktivitetet e akomodimit dhe shërbimit ushqimor me 2.11 për qind.
Ndërkohë, aktivitetet e pasurive të paluajtshme kanë regjistruar një rritje më modeste prej 0.31 për qind.
Sa i përket qasjes së shpenzimeve, ASK bën të ditur se eksporti i mallrave dhe shërbimeve ka shënuar rritjen më të lartë, prej 17.26 për qind.
"Komponentët e BPV-së sipas metodës së shpenzimeve që kishin rritje janë: Eksporti i mallrave dhe shërbimeve 17.26%; Formimi i bruto kapitalit 3.01%; Importi i mallrave dhe shërbimeve 5.02%; Shpenzimet e konsumit final të Qeverisë 16.53%", thuhet në raport.
Nga ana tjetër, rënie është regjistruar te shpenzimet e konsumit final të ekonomive shtëpiake dhe institucioneve jofitimprurëse që u shërbejnë familjeve (NPISH), të cilat kanë pësuar një ulje prej 0.91 për qind.
Të dhënat e ASK-së tregojnë se ekonomia e Kosovës ka ruajtur ritmin e rritjes edhe në fillim të vitit 2026, ndonëse konsumi i familjeve ka shfaqur shenja ngadalësimi krahasuar me komponentët e tjerë të aktivitetit ekonomik. /Telegrafi/