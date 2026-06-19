Minçev për grindjen e supozuar midis Mickoskit dhe Dimitrievskit: Disa pyetje nuk meritojnë përgjigje
Ministri i Administratës Publike, Goran Minçev, thotë se në rikonstruimin e Qeverisë përfshihen edhe personel nga skalonet e dyta dhe të treta, të cilët janë në pozicione për të dhënë rezultate. Delegacionet e partive të udhëhequra nga udhëheqësit e OBRM-PDUKM-së dhe Lëvizjes ZNAM – Për Maqedoninë Tonë, Hristijan Mickoski dhe Maksim Dimitrievski, do të zhvillojnë një takim të shtunën, tema kryesore e të cilit do të jetë rindërtimi i paralajmëruar i Qeverisë.
Minçev thotë se si parti kanë vlerësuar të gjithë zyrtarët e tyre dhe kanë audituar punën e tyre.
"Qëndrimi ynë në këtë moment është se dy ministrat tanë dhe të gjithë zyrtarët e tjerë po e bëjnë punën e tyre me zell dhe mirë. Në këtë punë, nuk ka rëndësi nëse ju pëlqen dikush apo jo, por nëse ai jep rezultate apo jo", tha Minçev në emisionin "Samo Intervju".
Ai shtoi se ai dhe Igor Filkov nga Ministria e Drejtësisë po bëjnë një punë të shkëlqyer. Sipas tij, këto ishin fjalët e para të Presidentit të Këshillit Evropian, Antonio Costa, në konferencën për shtyp gjatë vizitës së tij të fundit në Shkup.
I pyetur për marrëdhënien midis kryeministrit Mickoski dhe Dimitrievskit në lidhje me spekulimet për një lloj grindjeje të madhe midis tyre, anëtari i ZNAM citoi fjalët e ish-kryeministrit dhe ish-kryetarit të LSDM-së, Branko Crvenkovski.
"Le të përgjigjem kësaj pyetjeje me një slogan që ishte për një referendum për organizimin territorial: "Disa pyetje nuk meritojnë përgjigje", tha Ministri./Telegrafi