Milloshoski: "E Majta" nuk dëshiron ta nënshkruajë propozimin për ndryshime në Kodin Zgjedhor, do të paraqitet një amendament për para për reklama zgjedhore
Nënkryetari i Kuvendit dhe deputeti i OBRM-PDUKM-së, Antonio Milloshoski, i cili ishte pjesë e grupit të punës për ndryshimet në Kodin Zgjedhor, njoftoi sot se "E Majta", përfaqësuesit e së cilës morën pjesë në përgatitjen e projektligjit, nuk duan ta nënshkruajnë atë, edhe pse një pjesë e mirë e propozimeve të tyre u përfshinë në projekt-amendamentet, për të cilat ka procesverbale.
Milloshoski thotë se projekt-amendamentet në Kodin Zgjedhor do të paraqiten me të gjitha ndryshimet e dakorduara sipas rekomandimeve të OSBE/ODIHR-it, por pa ndryshimet në Nenin 76-e, i cili i referohet fondeve për reklama zgjedhore, për të cilat "E Majta" duhet të paraqesë një amendament.
"Për këtë nen, "Të Majtës" do t'i jepet mundësia të paraqesë një amendament sipas kompromisit të dakorduar që i propozuan grupit të punës, dhe ai do të mbështetet.
Ajo që është rënë dakord sinqerisht duhet të respektohet, pavarësisht faktit se "E Majta" ishte bashkë-sponsorizuese për shpërndarjen e fondeve buxhetore për reklama. Nuk është korrekte të kërkosh para buxhetore për reklama në takime pune, dhe në publik të pretendosh virgjëri dhe viktimë të një komploti të supozuar", shkruan Milloshoski në Facebook./Telegrafi/