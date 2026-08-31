Miley Cyrus bëri një ndryshim misterioz, fansat mendojnë se po ndryshon emrin e saj skenik
Miley Cyrus shkaktoi spekulime se po përgatitej për një ndryshim të madh në karrierën e saj vetëm pasi emri "Miley" filloi të shfaqej në kanalet e saj zyrtare.
Një ndryshim në adresën e faqes së saj zyrtare të internetit tërhoqi gjithashtu vëmendje shtesë, duke i bërë fansat të spekulonin menjëherë se këngëtarja mund ta heqë mbiemrin Cyrus nga emri i saj skenik.
Këngëtarja 33-vjeçare postoi një foto misterioze të zezë e të kuqe të një syri në mediat sociale të hënën, pa asnjë shpjegim.
Menjëherë pas kësaj, faqja e saj e mëparshme zyrtare në internet, mileycyrus.com, filloi t'i ridrejtonte vizitorët në një adresë të re, mileyofficial.com. Tani shkruan vetëm "MILEY" me shkronja të mëdha, pranë fotos në të njëjtin stil vizual.
Nuk dihet ende nëse kjo do të thotë që ajo do të performojë vetëm si Miley në të ardhmen. Është gjithashtu e mundur që ky të jetë një ndryshim i përkohshëm i imazhit që lidhet me një projekt të ri muzikor, pas të cilit ajo mund të rifillojë të përdorë emrin e saj të plotë skenik Miley Cyrus.
Ndërsa këngëtarja nuk e ka zbuluar saktësisht se për çfarë po punon, shumë fansa janë të bindur se muzika e re është në rrugë e sipër. "Vetëm Miley... sepse ajo është një ikonë e vërtetë", shkroi një përdorues i Instagram-it, ndërsa një tjetër shkroi në Twitter: "MILEY PO VJEN".
Pati gjithashtu një diskutim në X rreth një ndryshimi të mundshëm të emrit. "Lënia e mbiemrit nga Miley ka shumë kuptim sepse ajo është fjalë për fjalë e vetmja Miley, kështu që as nuk i duhet mbiemri për të ditur se kush është", përfundoi një fans.
Por jo të gjithëve u pëlqeu ideja. "Nuk e di çfarë të mendoj për faktin që Miley e la pas emrin Cyrus", shkroi një komentues. Një tjetër ishte edhe më i vendosur: "Nuk e miratoj këtë, ajo është MILEY CYRUS!! Miley nuk është e plotë pa Cyrus."