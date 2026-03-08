Milani e mbyll pjesën e parë në epërsi ndaj Interi
Pas 45 minutave dramatike në “San Siro”, Milan po kryeson ndaj Interit me rezultat 1-0, falë një goli të bukur nga Pervis Estupiñán në minutën e 35-të.
Ndeshja nisi me ritëm të lartë, me të dyja skuadrat që kërkonin hapësira në sulm. Milan ishte më konkret, me raste të pastra për të shënuar që në minutat e hershme.
Në minutën e 3-të, Luka Modriç provoi me një goditje të fortë nga jashtë zone, por topi shkoi pranë shtyllës. Pak më vonë, Adrien Rabiot tentoi të gjente bashkëlojtarët e tij me pasime të gjata, por pa sukses.
Interi gjithashtu pati raste, por goditjet e Federico Dimarco dhe Henrikh Mkhitaryan u neutralizuan nga mbrojtja dhe portieri i Milanit, Mike Maignan, i cili tregoi refleks të shkëlqyer në disa momente kritike.
Minuta e 35-të solli golin vendimtar për 1-0, kur Youssouf Fofana nxori një pasim të saktë për Pervis Estupiñán, i cili brenda zonës dërgoi topin në portën e Interit, duke e lënë portierin pa shanse.
Ky ishte goli i vetëm i pjesës së parë, por i mjaftueshëm për të vendosur Milanin në avantazh. /Telegrafi/