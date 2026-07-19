Mijëra gjermanë kërkojnë një jetë më të mirë jashtë vendit
Brenda një viti, më shumë se 288,000 qytetarë gjermanë janë zhvendosur jashtë vendit.
Kjo konfirmohet nga të dhënat e Zyrës Federale të Statistikave të Gjermanisë.
Një anketë e kohëve të fundit e porositur nga platforma e punës Indeed sugjeron se trendi po vazhdon: që nga viti 2020, numri i kërkimeve për oferta pune ndërkombëtare është më shumë se dyfishuar.
Planet për t'u zhvendosur jashtë vendit janë veçanërisht të përhapura në mesin e personave me të ardhura të larta.
Më shumë se një në dy të anketuar me të ardhura neto familjare prej të paktën 6,000 eurosh (54 përqind) thanë se në dymbëdhjetë muajt e fundit kishin aplikuar për punë jashtë vendit ose kishin studiuar tregun ndërkombëtar të punës.
Dy të tretat e të anketuarve thanë se në përgjithësi mendojnë të gjejnë një punë jashtë vendit.
Rreth 30 përqind e tyre kishin kërkuar tashmë në mënyrë aktive pozicione pune ose kishin dërguar aplikime.
Nga ata që janë të interesuar të shkojnë jashtë vendit, 77 përqind duan të jetojnë jashtë Gjermanisë për disa vite ose edhe përgjithmonë.
Sipas Indeed, shumë emigrantë të mundshëm po kërkojnë punë klasike zyre, për shembull në marketing.
Punët në teknologji, mikpritje dhe logjistikë janë gjithashtu shumë të kërkuara.
Të ardhura më të larta, cilësi më e mirë jetese
Sondazhi i Indeed shqyrton gjithashtu se çfarë i shtyn njerëzit të marrin në konsideratë emigrimin.
Më shpesh, punonjësit përmendin perspektivën e një të ardhure më të lartë dhe një cilësie më të mirë jetese (rreth 51 përqind në secilin rast).
Rreth 42 përqind shpresojnë gjithashtu për një klimë më të këndshme ose një barrë më të ulët taksash dhe tarifash sociale jashtë vendit.
Perspektivat më të mira të karrierës dhe ngritjes në detyrë, në të kundërt, janë vendimtare për një numër dukshëm më të vogël të të anketuarve (24 përqind).
Virginia Sodergeld, ekonomiste e tregut të punës në Indeed, e sheh lëvizshmërinë ndërkombëtare si pozitive në parim, pasi përvoja dhe njohuritë e fituara jashtë vendit mund të japin shtysë për inovacion dhe zhvillimin e mundësive të reja biznesi.
Megjithatë: “Nëse dy të tretat e punonjësve po flirtojnë me idenë e largimit, kjo duhet të kuptohet edhe si një shenjë pakënaqësie me kushtet në Gjermani si vend për të jetuar dhe punuar”, tha ekspertja.
Duket se shumë njerëz e konsiderojnë barrën e taksave dhe kontributeve shoqërore në Gjermani shumë të lartë: nga 100 euro në kostot e punës që një punëdhënës shpenzon për një punonjës mesatar të vetëm, punonjësi në Gjermani mban vetëm rreth gjysmën (50.70 euro neto).
Pjesa tjetër shkon për tatimin mbi të ardhurat dhe kontributet e sigurimeve shoqërore të paguara si nga punonjësit ashtu edhe nga punëdhënësit.
Kjo pasqyrohet në rezultatet e anketës: 70 përqind e të anketuarve besojnë se barra tatimore në Gjermani është shumë e lartë në raport me të ardhurat dhe se angazhimi personal në punë nuk jep frytet e duhura.
Cilat vende po tërheqin ata që janë të gatshëm të zhvendosen?
Me 14.4 përqind të të gjitha pyetjeve të kërkimit, Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të kryesojnë renditjen e destinacioneve më të njohura të emigrimit.
Në vendin e dytë dhe të tretë janë Mbretëria e Bashkuar dhe Zvicra, secila me nga 13.6 përqind.
Emiratet e Bashkuara Arabe dhe India (secila me nga 24 përqind), janë bërë dukshëm më tërheqëse.
Australia gjithashtu shënoi një rritje prej 10 përqind krahasuar me vitin e kaluar.
Siguria kundrejt dinamizmit
Pikat e forta të Gjermanisë, në të kundërt, qëndrojnë kryesisht në fusha që shpesh janë më pak vendimtare për specialistët ndërkombëtarë shumë të kërkuar, pasi ato përfaqësojnë më shumë sigurinë dhe besueshmërinë sesa mundësitë për zhvillim profesional.
Rreth 60 përqind e të anketuarve përmendën mjedisin social si avantazhin më të madh të Gjermanisë, i ndjekur nga mbrojtja e punësimit me 47 përqind dhe sistemi i mirëqenies sociale me pak më pak se 35 përqind.
Sipas Zyrës Federale të Statistikave (Destatis), rreth 97,000 gjermanë më shumë emigruan sesa u kthyen vitin e kaluar.
Kjo është humbja më e lartë neto që nga viti 2017. /Telegrafi/