Mickoski: Vitin e ardhshëm mund të kemi çmim më të lirë të energjisë elektrike nga 5% deri në 10%
Kryeministri Hristijan Mickoski ka njoftuar se qeveria po përgatit një portofol konsumatorësh të energjisë elektrike, i cili do të harmonizohet me EVN Home dhe EMV, në kuadër të përgatitjeve për mënyrën e blerjes së energjisë në treg.
Mickoski theksoi se me këtë model mund të arrihet ulje e çmimit të energjisë elektrike për qytetarët deri në 5%, madje në disa skenarë edhe deri në 10%, duke e cilësuar këtë si një nga rastet e rralla në Evropë të uljes së çmimit të energjisë për konsumatorët.
“Sa i përket çmimit të energjisë elektrike. Po përgatisim një portofol konsumatorësh që duhet ta harmonizojmë me distributorin, EVN Home, dhe me prodhuesin shtetëror EMV. Këtë javë ose javën tjetër do të kemi një takim pune, në thelb për mënyrën se si blihet energjia elektrike në treg. Në rastin e furnizuesit universal, shpërndarësi, domethënë furnizuesi i energjisë elektrike EVN Home, publikon një tender në fund të vitit për të gjithë vitin pasardhës.
Pra, tani po përgatisim praktikisht të gjithë treguesit në mënyrë që ata të mund të nxjerrin tenderin në fund të vitit dhe të sigurojnë, për vitin e ardhshëm, atë që mund të jetë një nga rastet e pakta, nëse jo i vetmi, në Evropë, ku qytetarët do të përfitonin deri në 5% më të ulët, ndoshta më shumë, ulje të çmimit të energjisë elektrike. Kjo është diçka që nuk ka ndodhur kurrë më parë! Të shfrytëzohen përfitimet e burimeve të rinovueshme të energjisë, konkretisht energjisë diellore, dhe në atë përzierje, gjatë gjithë vitit, të sigurohet një çmim mesatar i energjisë elektrike i cili, unë jam optimist i moderuar, do të ishte 5% deri në 10% më i lirë se ai aktual. Por le të shohim se si do ta operacionalizojmë gjithë këtë”, tha Mickoski.