Mickoski: Qëllimi ynë është BE-ja, nuk ka më mundësi të bëjmë lëshime për identitetin
Kryeministri Hristijan Mickoski, në konferencën e sotme për shtyp me homologun e tij kroat Andrej Plenkoviq, theksoi se qëllimi ynë strategjik është të jemi pjesë e Bashkimit Evropian, dhe gjithashtu tha se "nuk ka më mundësi për lëshime identitare".
"Nuk ka më mundësi për lëshime për identitetin, për një hap prapa kur bëhet fjalë për standardet tona kombëtare, pavarësisht çmimit. Nëse ky është çmimi që duhet të paguajmë, pavarësisht se jemi në krye të vërtetë, për sa kohë që kjo qeveri është në pushtet, është e përgatitur ta paguajë atë çmim. Nëse me të vërtetë proceset dypalëshe janë ato që duhet të gjykojnë rrugën tonë evropiane, atëherë ne do të luftojmë në një mënyrë tjetër", tha Mickoski.
Sipas tij, Maqedonia e filloi rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian 26 vjet më parë me nënshkrimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit.
"Së bashku me Republikën e Kroacisë, morëm statusin e kandidatit, mendoj se edhe disa muaj më parë. Së bashku me Kroacinë, morëm raportin e parë pozitiv nga Komisioni Evropian (KE) në vitin 2009 për të filluar negociatat. Fatkeqësisht, rruga jonë shkoi në një drejtim tjetër, domethënë, integrimi ynë në BE u shndërrua në një bilateralizim të atij procesi. Çështjet dypalëshe ishin më të rëndësishme se kriteret e Kopenhagenit, të cilat krijuan shumë frustrim tek ne si qytetarë të vendit, sepse ne e vlerësojmë se e kemi merituar prej kohësh vendin tonë brenda asaj familjeje", tha Mickoski./Telegrafi/