Mickoski: Prokuroria po bën punën e saj për të përcaktuar përgjegjësitë për ndotjen e ujit në Gostivar
Kryeministri i RMV-së, Hristijan Mickoski, lidhur me rastin e ujit në Gostivar, theksoi se ata që janë përgjegjës për situatën po konsultohen me ekspertë, se uji në komunë tani mund të përdoret për nevoja teknike, dhe se pritet që së shpejti të përdoret për pije, dhe gjithashtu theksoi se palët nuk duhet të përhapin histeri.
"Të gjithë duhet ta kemi të qartë se kjo është një përgjegjësi që i takon komunës dhe kjo është shumë e rëndësishme të thuhet, sepse ato shërbime janë ekskluzivisht përgjegjësi e komunës. Ekziston një mënyrë se si komuna komunikon me institucionet shtetërore në aspektin e inspektimeve dhe të ngjashme. Sa i përket Gostivarit, që nga sot ka ujë teknik, në ditët e fundit parametrat kanë qenë pozitivë kur them se instalimet janë pastruar, domethënë janë hiperkloruar, dhe sot qytetarët tashmë mund ta përdorin atë për përdorim teknik, jo për pije dhe gatim", tha kryeministri Mickoski në një intervistë për podkastin "Rishtazi në "Koha".
Mickoski shtoi se ky proces i hiperklorimit pritet të vazhdojë në ditët në vijim dhe, le të themi, në gjysmën e dytë të kësaj jave, i njëjti ujë mund të përdoret për të pirë dhe për të përgatitur ushqim.
Lidhur me përgjegjësinë, Mickoski theksoi se drejtori i ndërmarrjes publike specifike nuk emërohet nga Qeveria, por nga disa qendra të tjera, në këtë rast kryetari i Komunës, dhe se prokuroria po bën punën e saj për të përcaktuar përgjegjësinë.
"Nëse sillesh në mënyrë të papërgjegjshme në atë mënyrë, kjo është diçka që të paktën mund të pritet që një person që është emëruar për të udhëhequr atë institucion do të sillet në mënyrën që u sollën disa njerëz atje, jo një person. Nuk mund të marrësh një vendim dhe ta zbatosh atë vendim i vetëm pa marrë një urdhër ose pa kërkuar ndihmë nga njerëz të caktuar për logjistikë. Në këtë rast, kemi sjellje të pamatur njerëzore", theksoi Mickoski.
Mickoski theksoi se ekipi i tij është i rrethuar nga ekspertë me të cilët konsultohet për situatën dhe këshillat e të cilëve i përdor, dhe gjithashtu tregoi se është marrë një reagim i shpejtë për të siguruar ujë të pijshëm, dhe shprehu mirënjohje për qytetarët dhe kompanitë që dhuruan ujë, por edhe për të gjithë ata që kanë qenë të duruar.
"Faleminderit edhe Qytetit të Shkupit dhe Ndërmarrjes Publike "Ujësjellësi", e cila me ekipin e saj mori pjesë në hiperklorinimin për të siguruar ujë teknik, dhe për të gjithë ata që kanë qenë të duruar. Shpresoj që raste të tilla të mos ndodhin në të ardhmen, prokuroria po bën punën e saj, tani do të shohim se kush është përgjegjës", shtoi Mickoski./Telegrafi/