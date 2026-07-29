Mickoski: Një bakter i ri është zbuluar në rrjetin e ujësjellësit në Gostivar
Uji nga ujësjellësi i qytetit në Gostivar ende nuk është i sigurt për pirje dhe përgatitjen e ushqimit, pasi një bakter i ri i mbetur është zbuluar në rrjetin e ujësjellësit, tha kryeministri Hristijan Mickoski.
Ai shpjegoi se bakteret koliforme fekale nuk janë më të pranishme në sistem, por pas hiperklorimit dhe pastrimit të instalimeve, u shfaq një bakter tjetër, i cili mbeti në rrjet sepse pjesë të instalimit nuk ishin në përdorim për një kohë të gjatë.
"Tani nuk ka baktere koliforme fekale në instalim, por është shfaqur një bakter i ri mbetës që është i pranishëm në instalime sepse nuk është përdorur për një kohë të gjatë. Me pastrimin dhe hiperklorinimin, shfaqet në sistem", tha Mickoski.
Kryeministri shprehu pritjen e tij që ky problem të kapërcehet së shpejti, pas së cilës institucionet kompetente do të jenë në gjendje të japin dritën jeshile për ripërdorimin e ujit për pirje dhe përgatitjen e ushqimit. Deri atëherë, uji mbetet i destinuar ekskluzivisht për përdorim teknik./Telegrafi/