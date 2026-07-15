Mickoski: Nga e hëna pritet sërish ulje e akcizave për benzinën dhe naftën
Qeveria mbetet e përkushtuar ndaj politikave për çmimet e derivateve të naftës, me qëllim përmirësimin e standardit të qytetarëve, deklaroi sot kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski.
Duke komentuar ndërhyrjet e reja ushtarake në Gjirin Persik nga SHBA-ja dhe Irani, si dhe mbylljen e sërishme të Ngushticës së Hormuzit, Mickoski tha se përsëri përballemi me sfida që mund të ndikojnë në çmimet e derivateve të naftës.
“Ne i parashikojmë të gjitha këto. Gjendja e krizës zgjat deri më 20 korrik. Mendoj se tashmë janë plotësuar kushtet që nga e hëna të kemi sërish ulje të akcizave për benzinën pa plumb dhe për dizelin”, tha Mickoski.
Sipas tij, fillimisht duhet të mbyllen tregjet sot dhe të bëhet analiza për 15 ditët e para.
“Ne mbetemi të përkushtuar ndaj kësaj politike. Kemi çmimin bindshëm më të ulët të karburanteve. Dikush do të thotë: ‘Por pagat tona janë të tilla, ndërsa në Gjermani janë ndryshe’. Po, por çmimi i karburanteve përcaktohet nga bursat. Nga i njëjti vend ku blen Gjermania, blejmë edhe ne. Nuk kemi ndonjë burim nafte në oborrin tonë për t’i mbushur rezervuarët e makinave tona”, u shpreh Mickoski.
Ai pyeti pse çmimet janë më të larta në vendet fqinje.
“Pse atje është dy herë më shtrenjtë? Pse në Shqipëri është 70 për qind më shtrenjtë? Pse në Greqi është pothuajse dy herë më shtrenjtë? Pse në Serbi është 50 për qind më shtrenjtë? Këto janë politikat e kësaj Qeverie në drejtim të një standardi më të mirë për qytetarët”, tha Mickoski.