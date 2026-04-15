Mickoski: LSDM duhet t’i bëjë thirrje Vasko Kovaçevskit të kthehet dhe të përballet me drejtësinë
Kryeministri Hristijan Mickoski tha sot në aktivitetin për promovimin e 100 automjeteve të reja për SHA Posta se situata mbetet e njëjtë në Maqedoni për ish-kryeministrin Nikolla Gruevski, pas fitores së opozitës në Hungari, dhe se ai qëndron pas të njëjtës deklaratë që bëri dje.
Në këtë kontekst, Mickoski i tha LSDM-së të apelojë te ish-drejtori i EMV-së, Vasko Kovaçevski, që të kthehet në vend, pasi iku në fund të vitit 2024 para se të akuzohej për keqpërdorim me prokurimin publik për aditivët për termocentralet.
"Ajo që është shqetësuese është fakti se opozita ende nuk e ka mësuar mësimin dhe ende jeton në botën e saj paralele, kështu që nuk mund të dëgjosh, le të themi, thirrjen që Vasko Kovaçevski të kthehet dhe të përballet me drejtësinë.
Kjo është arsyeja pse pyes veten pse në konferencat e tyre për shtyp, nëse duan të jenë një alternativë ndaj kësaj qeverie, nuk mund të dëgjosh emrin e Vasko Kovaçevskit dhe t'i bësh thirrje atij të kthehet dhe të përballet me drejtësinë", tha Mickoski.
Për momentin, policia, të paktën publikisht, nuk ka njoftuar se ku mund të fshihet ish-kreu i EMV-së./Telegrafi/