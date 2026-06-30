Mickoski: Kodi Zgjedhor është peng i kalkulimeve politike
Kryeministri Hristijan Mickoski kritikoi ashpër partitë opozitare "E Majta" dhe LSDM për, siç tha ai, pengimin e ndryshimeve të dakorduara tashmë në Kodin Zgjedhor.
Ai në "Telma" theksoi se qeveria kishte arritur një konsensus që përfshinte të gjitha rekomandimet e OSBE/ODIHR, por se llogaritjet politike e kishin bllokuar procesin.
Mickoski sqaroi se gjatë fundjavës ishte arritur një konsensus i plotë për reformat në legjislacionin zgjedhor. Sipas tij, të gjitha kërkesat e partive politike, përfshirë kërkesat specifike të "Të Majtës" për financimin e fushatës, ishin përfshirë në tekst.
"Ajo që nxori në pah ishte përpjekja e "Të Majtës" për të llogaritur për të miliontën herë. LSDM ndoqi shembullin e tyre dhe përmes filibusterit dhe bllokimit u përpoqën të bllokonin ligjin për të cilin kishim rënë dakord më parë. Ekzistojnë procesverbale dhe dokumente autentike nga ato negociata ku u pranuan kërkesat e tyre", tha Mickoski, duke e quajtur një sjellje të tillë "joetike dhe të paqytetëruar".
Akuzave nga LSDM se po përgatitej "grabitje zgjedhore", Kryeministri iu përgjigj me gatishmëri për të pranuar ndryshimet e tyre nëse ato ishin vërtet problematike. Kjo ka të bëjë me metodën e rrumbullakosjes së fletës së votimit (emri kundrejt numrit) dhe procedurat e ankimimit pas zgjedhjeve./Telegrafi/