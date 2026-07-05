Mickoski: Janë shlyer 700 milionë euro borxh
Qeveria ka shlyer euroobligacionin e vitit 2020 në vlerë prej 700 milionë euro, të cilin e kishte marrë qeveria e mëparshme, duke e kthyer atë para afatit dhe duke kursyer disa miliona euro, kështu njoftoi kryeministrit Hristijan Mickoski.
Sipas tij, gjatë dy viteve të fundit janë shlyer ose riprogramuar rreth 4,5–4,6 miliardë euro borxh, të krijuara kryesisht gjatë qeverisjes së LSDM-së dhe BDI-së.
“Në këto dy vite, janë ristrukturuar rreth 4,5 – 4,6 miliardë euro. Ky është borxh dhe obligime të krijuara, në pjesën më të madhe, nga shtatë vitet e qeverisjes së LSDM-së dhe BDI-së. Natyrisht, ka edhe pjesë nga më herët, por në pjesën më të madhe, në përqindje, kjo është diçka mbi tre të katërtat. Ne i shërbejmë këto obligime, njëkohësisht gjejmë mjete për projekte infrastrukturore. Kemi nënshkruar edhe marrëveshje kolektive me arsimin, me shëndetësinë, me administratën etj. Kur punohet me mençuri, sanohen të gjitha pasojat e dëmshme nga një kohë që nuk do të doja kurrë të përsëritej as për qytetarët, as për shtetin” “Ne do të vazhdojmë të funksionojmë në atë mënyrë”, tha Hristijan Mickoski – kryeministër.
Duke krahasuar parametrat ekonomikë, kryeministri tha se në periudhën e qeverisë së LSDM-së dhe BDI-së rritja e Bruto-prodhimit vendor ishte pak nën 1,8 për qind, ndërsa në shtatë tremujorët e qeverisë që e udhëheq OBRM-PDUKM dhe koalicioni, është pothuajse dyfish më e lartë, përkatësisht 3,5 për qind.