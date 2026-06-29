Mickoski: Emrat për ristrukturimin e qeverisë do të dihen nesër në mbrëmje
Kryeministri i RMV-së, Hristijan Mickoski thotë se ekziston një marrëveshje në parim me partnerët e koalicionit VLEN dhe ZNAM për ristrukturimin e paralajmëruar të qeverisë, por se vendimet për kuadrot do të publikohen nesër në mbrëmje pas seancës së Komitetit Ekzekutiv të OBRM-PDUKM-së.
"Po, nuk kemi diskutuar vendimet për personelin për emrat. Kemi një marrëveshje në parim për resoret. Kam thënë në të kaluarën se derisa të mbarojë seanca e Komitetit Ekzekutiv të partisë, nuk do të komentoj as për resoret dhe as për emrat. Prisni deri nesër, afërsisht deri në orën 8 të mbrëmjes, publiku do të informohet në detaje", tha Mickoski, në përgjigje të një pyetjeje gazetareske që është rënë dakord me ZNAM dhe VLEN.
I pyetur se kur do të ketë informacione për ndryshimet në nivelet e tjera, Mickoski tregoi se këto aktivitete do të vazhdojnë nga shtatori.
"Këtë muaj, është planifikuar rindërtimi i Qeverisë, është planifikuar ribalancimi i buxhetit dhe, nëse është e nevojshme, seanca të caktuara që do të sjellin ligje të caktuara reformuese që janë të nevojshme për Axhendën e Reformave në nivelin e kërkuar. Pastaj, për aq sa jam i informuar, Kuvendi është me pushime në gusht, kështu që do të vazhdojmë nga shtatori e tutje", tha Mickoski, i cili mori pjesë në hapjen e një çerdheje në Trubarevë në komunën e Gazi Babës./Telegrafi/