Mickoski: Askush nuk ka të drejtë ta shfrytëzojë një tragjedi familjare për pikë politike
Kryeministri i vendit, Hristijan Mickoski, reagoi sot ndaj konferencës për shtyp të kryetares së Forumit të Grave të LSDM-së, duke vlerësuar se ngjarja tragjike në lagjen Karposh të Shkupit po përdoret për sulme politike.
Sipas Mickoskit, paraqitja e përfaqësueses së LSDM-së u shoqërua me simbolikë që, siç tha ai, ishte e lidhur me Revolucionin e Lartë, por edhe me tragjedinë në të cilën humbën jetën një nënë dhe vajza e saj.
"Në prag të 8 Marsit, në Forumin e Grave të LSDM-së u mbajt një konferencë për shtyp, në të cilën Shukova ishte e rrethuar nga gra të reja me duar të lyera me të kuqe. Sipas mendimit tim, kjo bëri një lidhje si me Revolucionin e Lartë ashtu edhe me tragjedinë në Karposh. Ajo ngjarje u përdor si rast për sulme të përditshme politike. Askush nuk ka të drejtë ta shndërrojë një tragjedi familjare në një mjet për të fituar pikë politike, veçanërisht në një kohë kur shoqëria duhet të flasë për dinjitetin dhe sigurinë e grave", tha Mickoski.
Ai vlerësoi se performancat e LSDM-së në periudhën e fundit, sipas tij, janë të reduktuara në përsëritjen e të njëjtave narrativa dhe akuza politike.
"Kur një strukturë politike përsërit vazhdimisht të njëjtat histori dhe sulme, bëhet e qartë se problemi nuk është vetëm politik. Jemi seriozisht të shqetësuar për situatën në të cilën ndodhet lidershipi i LSDM-së. Paniku dhe përpjekjet e dëshpëruara për ta përdorur tragjedinë si platformë politike janë të dukshme", tha Mickoski.
Mickoski theksoi se vendi është në një kontekst kompleks ndërkombëtar dhe bëri thirrje për përgjegjësi më të madhe politike.