Michael Jordan i përgjigjet pyetjes nëse është basketbollisti më i mirë në histori
Michael Jordan, i konsideruar nga shumë si basketbollisti më i mirë në histori, ka folur hapur nëse është “GOAT” i basketbollit.
Në serialin "MJ: Insights to Excellence", legjenda e Chicago Bulls dhe fituesi i gjashtë kampionateve të NBA-së foli për tema të shumta, dhe në episodin e fundit të quajtur "Michael Jordan Ends the GOAT Conversation", ai foli nëse konsiderohet basketbollisti më i mirë në histori.
"Nuk do ta gjesh kurrë përgjigjen e saktë për këtë pyetje. Kurrë. Njerëzve u pëlqen të flasin për këtë, të sillen rrotull, por nuk ka përgjigje të saktë", tha Jordan dhe më pas shpjegoi pse nuk e konsideron veten si më të mirin e të gjitha kohërave.
“Çfarë do të thotë më i miri në histori? Për mua nuk ekziston. Ne të gjithë e dimë ndikimin që LeBron ose Kobe patën në lojë. Çdo lojtar i madh e përmirësoi basketbollin. Megjithatë, nuk duhet të harrojmë as ata që luajtën para tyre, nga të cilët mësuan", tha Jordan, i cili theksoi se i vinte keq që nuk mundi të luante kundër Kobe ose LeBron në kulmin e tyre.
“Do të doja të kisha luajtur kundër LeBron ose Kobe në kulmin tim. Nuk kam asnjë armiqësi ndaj yjeve të sotëm, por disa nga yjet e sotëm e kanë ndaj ish-yjeve të tyre sepse harrojnë se sa shumë kontribuuan në basketboll”.
“Njerëzit harrojnë lehtë se çfarë lloj lojtari ishte Jabbar, Wilt Chamberlain, Bill Russell me 11 tituj... I lëmë mënjanë, i harrojmë, themi se nuk janë në historinë e më të mirëve të të gjitha kohërave. Kjo nuk ka kuptim. Kjo është arsyeja pse i gjithë debati GOAT është i pakuptimtë për mua", përfundoi MJ. /Telegrafi/