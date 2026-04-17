Mexhiti: BDI ka pasur pesë ministra të drejtësisë të cilët nuk e kanë zgjidhur çështjen e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe
Njëri nga liderët e VLEN-it, Izet Mexhiti në një intervistë në Kanal 5, foli për çështjen e provimit të jurisprudencës.
Mexhiti kritikoi BDI-në për moszgjidhjen e këtij problemi ndër vite, pavarësisht se, sipas tij, pesë ministra të drejtësisë kanë qenë nga radhët e kësaj partie.
Ai theksoi se është e padrejtë që studentët shqiptarë të studiojnë në gjuhën shqipe dhe më pas të detyrohen të japin provimin në një gjuhë tjetër.
“Kanë qenë 5 ish ministra të BDI-së të cilët nuk e zgjidhën, dalin dhe protestojnë, studentët studiojnë në shqip dhe është logjike dhe u takon që atë ta japin në gjuhën shqipe. Si mundet që 5 ish ministra të Drejtësisë nga BDI të protestojnë se pse këtë nuk e zgjidh Fillkovi, pse ata nuk e zgjidhën në kohën e tyre?”, ka pyetur Mexhiti.
Sipas tij, ka raste, që anëtarë të BDI-së kanë dhënë provimin e jurisprudencës në maqedonisht dhe të njëjtët protestojnë dhe kjo po u kthehet si bumerang.
Sipas Mexhitit, koalicioni ka kapacitet demokratik që të gjejë zgjidhjet më të mira ligjore edhe sa i takon kësaj pike.
“Në kuadër të ligjit, ka grup ekspertësh dhe do të dalin me zgjidhje. Koalicioni ka kapacitet demokratik që të analizojë, debatojë dhe të gjejë zgjidhjet më të mira ligjore. Në kuadër të ligjit dhe kushtetutës do të gjendet zgjidhje afatgjate, jo zgjidhje gjysmake”, tha Mexhiti.