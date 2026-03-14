Meta teston lidhjet e klikueshme në përshkrimet e postimeve në Instagram
Instagram ka kufizuar për një kohë të gjatë mundësinë e përdoruesve për të ndarë lidhje në Stories, Reels dhe profilet e përdoruesve, por kjo mund të ndryshojë së shpejti. Kompania ka filluar të testojë lidhjet të cilave mund t’u klikohet brenda përshkrimeve të postimeve për abonentët e Meta Verified.
Funksionin e ri, të cilin krijuesit e përkohshëm e kanë kërkuar prej kohësh, e vuri re blogerja Andrea Valeria, e cila publikoi screenshot-e të një linku Substack të cilit mund t’i klikohej dhe që ajo mund ta shtonte në një postim në Instagram. Sipas fjalëve të saj, mesazhi në aplikacion tregonte se ajo mund të ndante deri në 10 lidhje në muaj.
Meta konfirmoi për Engadget se po teston lidhjet në përshkrimet për abonentët e Meta Verified, por nuk zbuloi detaje se sa njerëz kanë qasje në këtë funksion apo nëse do të jetë i gjerë.
Megjithatë, duket se është disi i kufizuar, pasi lidhja në postimin e Valerias shfaqet në aplikacionin mobil të Instagramit, por jo kur e shikon të njëjtin postim në faqen web të Instagramit.
Kufizimet e Instagramit për ndarjen e lidhjeve kanë qenë një pjesë e rëndësishme e platformës që nga ditët e saj të hershme. Ky kufizim ndihmoi në lindjen e një industrie të tërë platformash me “lidhje në biografi” si Linktree, që ndihmojnë krijuesit të drejtojnë ndjekësit tek faqet jashtë platformës bazuar në atë që ndajnë në Instagram.
Nëse Meta fillon ta aplikojë gjerësisht këtë funksion, kjo mund të ndryshojë në mënyrë drastike mënyrën se si krijuesit komunikojnë me ndjekësit e tyre, edhe pse kufizimi prej 10 lidhjesh në muaj mund të kërkojë ende zgjidhje me “link in bio”.
Testi është gjithashtu mënyra më e fundit në të cilën Meta ka eksperimentuar me kthimin e ndarjes së lidhjeve në një funksion të paguar. Kompania gjithashtu kohët e fundit testoi kufizimin e mundësisë së krijuesve për të ndarë lidhje në Facebook, duke kërkuar një abonim në Meta Verified. /Telegrafi/