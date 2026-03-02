Mesatarisht afër 680 dënime në ditë regjistrohen nga “Safe City”
Në Maqedoninë Veriut gjatë muajit shkurt janë regjistruar gjithsej 19 066 kundërvajtje në komunikacion. Këto raste janë regjistruar nga projekti ““Safe City”. Muajin e kaluar ka pasur mesatarisht 706 kundërvajtje në ditë, ndërsa këtë muaj 680.
“Në periudhën nga 01.02.2026 deri më 28.02.2026, nga sistemi ““Safe City” në zonat e qyteteve dhe korridoreve ku janë vendosur kamerat, janë regjistruar gjithsej 19,066 shkelje Nga numri i përgjithshëm i kundërvajtjeve të regjistruara”, raportoi Policia e Maqedonisë së Veriut.
Më së shumti kundërvajtje janë për tejkalim të shpejtësisë, ashtu që ky lloj i dënimeve ka arritur deri 95 përqind nga numri i përgjithshëm i dënimeve.
“Për kalim në sinjal të mbyllur (ngjyrë e kuqe) 220 kundërvajtje, ndërsa për drejtimin e automjetit me skadim vlefshmërie të lejes së qarkullimit 674 kundërvajtje”, raportoi Policia, ashtu që shqiptuar 653 masa për ndalim të ngasjes së automjetit.