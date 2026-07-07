Mercedes nuk do ta ndërtojë Baby G-Class-in e saj të ri në Gjermani për të ulur kostot
Mercedes-Benz G-Class i ri është gati, megjithëse nuk do të jetë aq gjerman sa sugjeron logoja.
Një raport i ri tregon për prodhimin në fabrikën e kompanisë në Hungari, një vend që pritet të bëhet objekti më i madh i Mercedes në Evropë, transmeton Telegrafi.
Burime brenda prodhuesit të automjeteve thonë se G i vogël hyn në prodhim vitin e ardhshëm.
Plani fillestar parashikonte një model vetëm për automjete elektrike, por me kërkesën për energji elektrike që po ftohet në të gjithë SHBA-në pas heqjes së kredisë tatimore federale, Mercedes ndryshoi kursin dhe miratoi versione hibride me djegie të makinës së vogël jashtë rrugës.
Kushdo që donte një SUV të vogël në formë G pa angazhimin vetëm për bateri më në fund ka një mundësi për të hyrë.
Automobilwoche e Gjermanisë raporton se Mercedes mund ta zbulojë modelin e ri më 13 korrik, në kohën që përkon me një njoftim në lidhje me zgjerimin e fabrikës së saj në Kecskemet, Hungari.
Puna e shtuar në vend thuhet se ka pothuajse dyfishuar kapacitetin vjetor në midis 300,000 dhe 400,000 automjete.
Fabrika do ta rrisë gjithashtu fuqinë punëtore në afërsisht 7,500 persona, nga 3,000 që ishte më parë, dhe do të marrë përsipër prodhimin e modeleve, duke përfshirë C-Class-in e ri elektrik, GLB-në dhe A-Class-in me motor djegieje.
Arsyeja për ndërtimin e G-Wagen-it të vogël në Hungari është e thjeshtë: ulja e kostove.
Kostot e punës në Hungari janë më të ulëta se në Gjermani, dhe për një automjet më të vogël si mini G, i cili zakonisht ka marzhe më të ulëta se modelet më të mëdha dhe më premium, një qindarkë e kursyer është një qindarkë e fituar.
Raportet aktuale e përcaktojnë versionin tërësisht elektrik me një bateri NMC 85 kWh dhe një palë motorë elektrikë.
Nuk ka asnjë informacion se sa fuqi do të ketë ky model, por duhet të ketë një rreze veprimi deri në 724 km.
Sa i përket versionit hibrid, ai mund të përdorë të njëjtin sistem fuqie si limuzina CLA, duke çiftëzuar një motor 1.5 litra me asistencë elektrike për të ofruar një fuqi të kombinuar prej 208 kuajsh dhe 380 Nm çift rrotullues, megjithëse këto shifra mund të rriten për këtë aplikim. /Telegrafi/