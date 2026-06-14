Mercedes ka gjetur “formulën magjike” me CLA
Mercedes-Benz ka prezantuar gjeneratën e re të modelit CLA, i cili po cilësohet si një nga makinat më ambicioze të markës deri më tani dhe si një rival serioz për prodhuesit e tjerë në segmentin e veturave kompakte premium.
Sipas analizave të para, modeli i ri pritet të tërheqë vëmendje të madhe për dy arsye kryesore: çmimin konkurrues dhe autonominë e lartë (distancën që mund të përshkojë me një karikim ose mbushje), faktorë që mund të vendosin presion mbi konkurrentët në tregun evropian dhe global.
Gjenerata e fundit e CLA është ndërtuar mbi platformë të re teknologjike të Mercedes-it dhe ofron si versione elektrike, ashtu edhe hibride, duke synuar të kombinojë efikasitetin me performancën dhe dizajnin sportiv karakteristik të modelit.
Në brendësi, automjeti vjen me një kabinë tërësisht të digjitalizuar, me ekrane të integruara dhe sistemet më të reja të ndihmës së shoferit, duke e pozicionuar modelin në nivelin e veturave më moderne në segment.
Mercedes synon që me këtë gjeneratë të CLA të forcojë pozicionin e saj në tregun e veturave elektrike dhe të përballojë konkurrencën në rritje nga markat gjermane dhe aziatike. /Telegrafi/