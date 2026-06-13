Mercedes-Benz hyn në industrinë e mbrojtjes me sisteme kundër dronëve
Gjiganti gjerman i automjeteve Mercedes-Benz ka nënshkruar memorandum mirëkuptimi (MoU) me startupin gjerman të mbrojtjes së dronëve Tytan Technologies për të zhvilluar sisteme anti-dronë të bazuara në automjete, duke u bërë prodhuesi më i fundit evropian i automjeteve që i afrohet industrisë së mbrojtjes ndërsa rajoni rrit shpenzimet ushtarake.
Marrëveshja u nënshkrua në margjinat e ILA 2026, Ekspozita Ndërkombëtare e Hapësirës Ajrore në Berlin.
Sipas bashkëpunimit të planifikuar, Mercedes-Benz do të sigurojë automjete për mbrojtjen ajrore të lëvizshme dhe platformat e misionit të dizajnuara për të luftuar dronët e vegjël dhe për të mbrojtur njerëzit dhe infrastrukturën kritike.
Sistemi, i quajtur "Drone Defender", pritet të përdorë automjete të modifikuara Mercedes-Benz G-Class dhe furgona "Sprinter" si platforma të lëvizshme për sistemet e mbrojtjes dhe vendosjes së dronëve.
G-Class mund të shërbejë si platformë për mbrojtjen me dron të bazuar në automjete dhe operacionet e misionit ndërsa "Sprinter" i përshtatur mund të përdoret si bazë për një transportues dron të lëvizshëm.
Kompanitë nuk zbuluan një plan kohor për projektin apo shkallën e investimit të mundshëm.
Lëvizja vjen pasi vendet evropiane kërkojnë të forcojnë prodhimin vendas të mbrojtjes pas luftës së Rusisë në Ukrainë, e cila ka rritur kërkesën për sistemet e mbrojtjes ajrore, dronë dhe kundër-dronë.
Lufta me dronë është bërë një tipar qendror i konflikteve moderne, duke nxitur qeveritë dhe kompanitë e mbrojtjes të përshpejtojnë zhvillimin e sistemeve të afta për zbulimin, gjurmimin dhe neutralizimin e mjeteve ajrore pa pilot.
Mercedes-Benz nuk është i vetmi prodhues evropian i veturave që eksploron bashkëpunimin në lidhje me mbrojtjen.
Renault ka njoftuar projekte të lidhura me dronët për përdorim ushtarak dhe civil ndërsa Volkswagen thuhet se ka eksploruar bashkëpunimin me kompanitë e mbrojtjes në komponentët e mbrojtjes raketore. /AA/