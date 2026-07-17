Më shumë se gjysma e këshillave virale për shëndetin mendor në TikTok janë të pasakta
Një analizë e 100 videove më të shikuara zbuloi se mbi gjysma përmbanin këshilla çorientuese ose pa bazë shkencore
Gjithnjë e më shumë njerëz kërkojnë në rrjetet sociale përgjigje për ankthin, depresionin dhe probleme të tjera psikologjike. Megjithatë, një analizë e re paralajmëron se një pjesë e përmbajtjeve më të njohura në TikTok mund të jetë e pasaktë, e thjeshtuar tej mase ose madje e dëmshme për përdoruesit që përpiqen të diagnostikojnë veten apo të gjejnë zgjidhje për shqetësimet e tyre duke u mbështetur në këto video.
Analiza e publikuar nga gazeta britanike The Guardian tregoi se më shumë se gjysma e videove më të shikuara me hashtagun #mentalhealthtips përmbanin informacione të pasakta ose çorientuese.
Gazetarët analizuan 100 videot më të njohura të publikuara me këtë hashtag, ndërsa përmbajtja e tyre u vlerësua nga psikiatër, psikologë dhe ekspertë të tjerë të shëndetit mendor.
Nga emocionet e zakonshme te një diagnozë e supozuar
Ekspertët paralajmërojnë se shumë video të njohura i paraqesin emocionet e zakonshme të jetës si shenja të çrregullimeve serioze psikike.
Sipas vlerësimit të tyre, disa autorë sugjerojnë se lodhja, trishtimi i herëpashershëm, mungesa e energjisë ose ndjenja e pasigurisë janë të mjaftueshme që një person të arrijë në përfundimin se vuan nga depresioni ose nga një çrregullim tjetër mendor.
Psikiatri dhe ish-ministri britanik i Shëndetësisë, Dan Poulter, paralajmëroi se përmbajtje të tilla mund t’i shtyjnë njerëzit t’i interpretojnë emocionet dhe situatat krejtësisht të zakonshme të jetës si shenja të një çrregullimi serioz psikik.
Kjo mund të çojë në vetëdiagnostikim të gabuar, por edhe ta zvogëlojë perceptimin për seriozitetin e sëmundjeve mendore te personat që vërtet janë diagnostikuar, transmeton Telegrafi.
Këshilla që nuk mbështeten në prova shkencore
Autorët e analizës veçuan edhe një sërë rekomandimesh pa bazë shkencore.
Ndër to ishin pretendimet se ankthi mund të lehtësohet duke ngrënë një portokall gjatë dushit ose se mjaftojnë 15 minuta shkrim për një përvojë traumatike që një person të “shërohet” brenda më pak se një ore.
Psikoterapeutja Amber Johnston paralajmëroi se për pretendime të tilla nuk ka dëshmi shkencore. Sipas saj, rikthimi i një personi te përvojat traumatike pa mbështetjen e një profesionisti, në disa raste, mund ta përkeqësojë edhe më shumë gjendjen psikike.
Ekspertët theksojnë gjithashtu se në shumë video termat psikologjikë dhe terapeutikë përdoren në mënyrë të gabuar. Marrëdhëniet e ndërlikuara ndërnjerëzore ose modelet e zakonshme të sjelljes shpesh etiketohen pa kujdes si abuzim emocional ose si probleme të tjera serioze.
TikTok i kundërshton përfundimet e analizës
TikTok deklaroi se analiza ka kufizime metodologjike dhe se nuk paraqet një vlerësim të besueshëm të përmbajtjes në platformë.
Sipas kompanisë, TikTok bashkëpunon me Organizatën Botërore të Shëndetësisë dhe institucione të tjera shëndetësore për të promovuar informacione të besueshme. Kompania gjithashtu pretendon se shumicën e dezinformatave të dëmshme i largon përpara se ato të raportohen nga përdoruesit.
TikTok konfirmoi se dy nga videot e përmendura në analizë u hoqën më pas për shkak të shkeljes së rregullave të platformës.
Rrjetet sociale nuk e zëvendësojnë ndihmën profesionale
Ekspertët pranojnë se rrjetet sociale mund të ndihmojnë në rritjen e hapjes ndaj temave të shëndetit mendor dhe t’i bëjnë njerëzit të ndihen më pak të vetmuar.
Megjithatë, ata paralajmërojnë se videot e shkurtra nuk mund ta zëvendësojnë bisedën me një psikolog ose psikiatër dhe as të përdoren për vendosjen e një diagnoze.
Nëse simptoma si trishtimi i zgjatur, ankthi, pagjumësia ose humbja e interesimit për aktivitetet e përditshme vazhdojnë për javë të tëra dhe pengojnë funksionimin normal, këshillohet që ndihma të kërkohet nga një profesionist i kualifikuar dhe jo nga përmbajtjet në rrjetet sociale. /Telegrafi/