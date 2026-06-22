Më shumë se gjysma e Francës nën alarm të kuq ndërsa vala e të nxehtit po intensifikohet
Dyzet e nëntë nga 96 rajonet e Francës janë nën alarm të kuq për vapë, ndërsa vendi përgatitet për temperatura të larta për shkak të një vale të nxehtë që po intensifikohet.
Temperatura maksimale mbi 40°C (104°F) priten në pjesë të Francës perëndimore të hënën, me zhivën që pritet të arrijë 43°C në Bordo, sipas parashikuesit të motit Météo-France.
Rreth 845 shkolla janë mbyllur për sot, ndërsa 1,800 të tjera po u lejojnë nxënësve të mbarojnë mësimet herët, sipas ministrisë së arsimit.
Dhjetëra rajone të tjera janë nën alarm portokalli, me rreth 63 milionë njerëz të prekur në total në të gjithë vendin.
Kushtet e rënda të motit vijnë pas një fundjave në të cilën zhiva arriti 40°C, duke shkaktuar një ndalim të alkoolit në Fête de la Musique vjetor, një festival kombëtar që sheh turma të mëdha të festojnë në rrugët e shumicës së qyteteve.
Në rajonin jugperëndimor të Girondës, autoritetet lokale thanë të dielën se tre persona - të moshës midis 80 dhe 95 vjeç - kishin vdekur, pjesërisht për shkak të nxehtësisë së madhe.
Ministrja e Shëndetësisë, Stéphanie Rist, i tha transmetuesit publik francez TV1 Info të hënën se shumë "qytetarë do të vuajnë" gjatë motit të nxehtë dhe u bëri thirrje njerëzve të mbajnë "nën vëzhgim" të afërmit dhe fqinjët.
Ndërsa temperaturat më të larta priten në bregdetin perëndimor, temperaturat maksimale pritet të jenë rreth 36C deri në 40C në pjesën më të madhe të pjesës tjetër të vendit, tha Météo-France.
Meteorologu paralajmëroi se vala e nxehtësisë do të jetë "e përhapur, afatgjatë dhe intensive" - me temperatura që nuk pritet të bien deri në fund të javës.
Operatori kombëtar hekurudhor i vendit, SNCF, u bëri thirrje njerëzve "të prekshëm" të shmangin ose shtyjnë udhëtimet me tren këtë javë, ndërsa në Paris, disa linja treni ulën shërbimet e tyre të hënën për shkak të nxehtësisë.
Operatori hekurudhor i Belgjikës njoftoi gjithashtu se disa trena në orën e pikut do të anulohen për të hënën dhe të martën.
Temperatura rekord të larta priten gjithashtu në të gjithë Evropën, me Madridin që parashikohet të arrijë 39 gradë Celsius, ndërsa në Itali parashikohet të arrijë 37 gradë Celsius në Romë. /Telegrafi/