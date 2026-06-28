Më shumë se 68,000 persona ende të zhdukur në Venezuelë pas tërmeteve shkatërruese
Më shumë se 68,000 njerëz thuhet se janë ende të zhdukur në Venezuelë, pasi dy tërmete shkatërruan pjesë të vendit në fillim të kësaj jave.
Tërmete të njëpasnjëshme me magnitudë 7.2 dhe 7.5 ballë goditën Venezuelën të mërkurën, duke shkaktuar shkatërrime të gjera dhe duke mbytur 1,430 persona. 3,238 persona të tjerë u lënduan, transmeton Telegrafi.
Ekipet e reagimit ndaj emergjencave kanë mbërritur nga e gjithë bota për të mbështetur 30,000 specialistët venezuelas që udhëheqin përpjekjet e kërkim-shpëtimit, ndërsa autoritetet nxitojnë të shpëtojnë të mbijetuarit.
Presidentja në detyrë e Venezuelës, Delcy Rodríguez, tha se 24 vende deri më tani kanë ofruar mbështetje, duke dërguar 521 ton furnizime, 86 ekipe qensh dhe më shumë se 2,741 personel kërkim-shpëtimi dhe mbështetjeje.
Shumë vendas gjithashtu e kanë marrë çështjen në duart e tyre, duke gërmuar nëpër grumbuj rrënojash në një përpjekje për të gjetur të dashurit e tyre.
Videot rrëqethëse që qarkullojnë në mediat sociale tregojnë ekipet e shpëtimit duke nxjerrë njerëz, përfshirë foshnje, nga ndërtesat e rrëzuara.
72 orët e para thuhet se janë më të rëndësishmet për operacionet e shpëtimit të suksesshëm. Kjo periudhë tani ka kaluar.
Kaja Kallas, diplomatja më e lartë e Bashkimit Evropian, tha të dielën se kishte zhvilluar një telefonatë me Rodríguez pas tërmeteve.
"I përcolla solidaritetin e plotë të BE-së me popullin venezuelas dhe ngushëllimet tona më të thella familjeve të atyre që humbën të dashurit e tyre", shkroi ajo në një postim në X.
"BE-ja tashmë ka mobilizuar 5 milionë euro ndihmë emergjente për komunitetet e prekura", shtoi ajo.
Një vlerësim paraprak nga Programi i Zhvillimit i Kombeve të Bashkuara e vlerësoi koston e dëmeve të drejtpërdrejta fizike të shkaktuara nga tërmetet në 6.7 miliardë dollarë. /Telegrafi/