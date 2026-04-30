McLaren rikthehet fuqishëm – një veturë e re për gara po vjen
Javën tjetër, McLaren Racing zbulon veturën e saj të re të garave.
Ajo do të garojë në 23 Hours of Le Mans vitin e ardhshëm dhe do të sjellë një variant pistë GTR që disa klientë shumë me fat do të jenë në gjendje ta blejnë.
Dy veturat, McLaren MCL-HY dhe MCL-HY GTR, do të debutojnë më 4 maj dhe u zhvilluan në bashkëpunim të ngushtë midis McLaren Racing dhe McLaren Automotive.
Vetura e garës do të ketë një motor V6 me dy turbo nga Autotecnica Motori.
Nuk është e qartë se cili motor do të fuqizojë versionin për pistë, por McLaren do t'i zbulojë të gjitha detajet më 4 maj. /Telegrafi/
