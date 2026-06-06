Fotografitë e para të veturës së re të Skoda
Skoda tani po zbulon më shumë detaje për modelin e saj elektrik të ardhshëm më të lartë në gamë.
Marka ka publikuar skicat e para të dizajnit të modelit Peaq, i cili do të jetë një SUV i madh elektrik me hapësirë për shtatë persona.
Peaq do të pozicionohet mbi modelet Enyaq dhe Elroq në linjën e veturave elektrike të Skodës, duke e orientuar markën drejt familjeve që kërkojnë shumë hapësirë, pozitë të lartë ulëse dhe një sistem shtytës elektrik në të njëjtin automjet.
Skicat e reja tregojnë një SUV me sipërfaqe të pastra, supe të gjera dhe pamje gjeometrike.
Pjesa e përparme ka fenerë LED në formë T-je. Edhe pjesa e pasme ndjek të njëjtin stil, me drita po ashtu në formë T-je. Deri tani nuk dihet asgjë për motorët, bateritë dhe autonominë.
Më shumë detaje do të publikohen në premierën botërore më 23 qershor. /Telegrafi/