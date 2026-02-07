Mbrojtësi kampion i Dritës, Fadil Ademi, flet hapur për pagën që merrte nga presidenti Selami Osmani – Bezi
Në episodin më të ri të podcastit “Arena e Yjeve”, mysafir ishte ish-futbollisti i njohur, tashmë trajneri Fadil Ademi. Ky episod realizohet me mbështetjen e sponsorëve zyrtarë Golden Eagle dhe Exfis.
Ademi ka treguar haptas pagën që kishte marrë gjatë kohës sa kishte qenë futbollist profesionist nga presidenti Selami Osmani – Bezi.
“Po ju jeni gazetarë, besoj atë punën tuaj që e bëni por jo nuk prishë punë. Ato kanë qenë para që ne normalisht i kemi merituar, edhe ata që i kanë dhënë, i kanë dhënë ndershëm edhe jemi falënderues”.
“Unë jam paguar 18 mijë marka në atë kohë, plus e kam pasur rrogën diku 600-700 marka, që i binte rrogë mujore diku afër 1000 marka me disa premia që i kemi pasur”.
“Po e kemi pasur një ciklus, nuk po më kujtohet saktë, por kemi pasur një ciklus jemi shpërblyer me premi dhe normal kemi shkuar me ambicie, me objektiva të qarta”.
“Atë kohë kemishkuar, përveç profesorit si trajner i dëshmuar, i konfirmuar për futboll të Kosovës gjithsesi, por edhe në rajon”, rrëfen mes tjerash Ademi.
Episodin e plotë me Fadil Ademin mund ta ndiqni në kanalin zyrtar të Telegrafit në YouTube./Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com