Mbrojtësi i Den Haag bëhet viral me intervistën e tij pas promovimit në Eredivisie - ai tymosi puro dhe piu birrë para kamerave
Mbrojtësi i klubit holandez, Den Haag, Diogo Tomas, ishte padyshim shumë i lumtur pasi ata siguruan ngjitjen në Eredivisie për sezonin e ri 2026/27.
Den Haag tani e ka të garantuar një vend në dy vendet e para në fund të sezonit 2025/26 në Eerste Divisie dhe do të luajë në ligën më të mirë holandeze sezonin e ardhshëm.
Tomas ishte plotësisht i qetë dhe në humor festimi pas promovimit të tyre, ndërsa u shfaq në një intervistë për ESPN i veshur me rroba të rrugës dhe syze të errëta.
Jo vetëm kaq, por ai madje filloi të pinte duhan drejtpërdrejt para kamerave televizive, si dhe të pinte një birrë në shenjë feste.
Aura. 🕶️ pic.twitter.com/n4tzzofH9f
— ESPN NL (@ESPNnl) March 17, 2026
Ajo që e bëri këtë 'intervistë me aurë' edhe më të çuditshme është se mbrojtësi vazhdonte të fliste për veten në vetën e tretë.
Kur u pyet për të ardhmen e tij në Den Haag, Tomas deklaroi: "Nuk e dimë se ku do të jetë Tomas sezonin e ardhshëm. Por Tomas do të jetë diku sezonin e ardhshëm".
Ai vazhdoi me një betim të drejtpërdrejt para kamerës, duke deklaruar: "Po, çdo gjë është e mundur. E kam shijuar kohën time këtu. I dua këta djem. Do të shkoja në luftë me këta djem". /Telegrafi/