Mbi një milion emigrantë në Spanjë kanë paraqitur kërkesë për legalizimin e statusit
Më shumë se një milion emigrantë në Spanjë kanë paraqitur kërkesë për legalizimin e statusit të tyre të qëndrimit, në kuadër të një iniciative qytetare që synon t’u japë dokumente personave që jetojnë dhe punojnë në vend pa leje të rregullt qëndrimi.
Nisma, e cila ka mbledhur mbështetje të gjerë publike, kërkon që autoritetet spanjolle të miratojnë një proces të jashtëzakonshëm legalizimi për emigrantët pa dokumente.
Organizatorët argumentojnë se shumë prej tyre kontribuojnë në ekonomi, paguajnë taksa në mënyra të ndryshme dhe janë integruar në shoqërinë spanjolle, shkruan aljazeera.
Sipas të dhënave të publikuara, mbi 1.2 milion persona kanë dorëzuar kërkesat e tyre ose kanë mbështetur zyrtarisht iniciativën, duke e bërë atë një nga mobilizimet më të mëdha qytetare lidhur me çështjen e emigracionit në Spanjë.
Qeveria spanjolle ende nuk ka marrë një vendim përfundimtar për zbatimin e një amnistie të përgjithshme për emigrantët pa dokumente, por tema ka shkaktuar debat të madh politik dhe shoqëror.
Mbështetësit e nismës thonë se legalizimi do të ndihmonte në luftimin e ekonomisë informale dhe do të përmirësonte kushtet e jetesës për mijëra familje emigrante, ndërsa kundërshtarët argumentojnë se një masë e tillë mund të nxisë migracion të ri të parregullt. /Telegrafi/