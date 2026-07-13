Mbi 612 miliardë denarë të ardhura të deklaruara nga qytetarët për vitin 2025
Përfundoi tatimi vjetor i qytetarëve për vitin 2025, janë paraqitur mbi 612 miliardë denarë, ndërsa totali i llogaritur i tatimit mbi të ardhurat personale arrin në 39,8 miliardë denarë. Drejtoria e të Ardhurave Publike sot kumtoi se krahasuar me vitin 2024, të ardhurat e përgjithshme të paraqitura në deklaratat vjetore tatimore janë rritur për 74,1 miliardë denarë, ndërsa tatimi i llogaritur mbi të ardhurat personale është rritur për 4,86 miliardë denarë.
Janë gjeneruar 863.100 deklarata vjetore tatimore, ndërsa prej këtyre, 704.443 janë të disponueshme në profilet e përdoruesve në sistemin e-Shërbime tatimore, ndërsa pjesa tjetër lidhet me persona të cilët ende nuk kanë një profil përdoruesi të regjistruar në portal dhe nuk mund të kryejnë mbykëqyrje në DVT-në, me qëllim për të kontrolluar të dhënat dhe për të shkarkuar urdhrin e pagesës.
Për këtë qëllim, DAP u bën thirrje të gjithë personave fizikë të cilët ende nuk kanë një profil përdoruesi për e-Shërbime tatimore të regjistrohen menjëherë në https://e-ujp.ujp.gov.mk.
“Inspektimi në deklaratën tuaj është e drejta dhe përgjegjësia juaj — vetëm përmes sistemit mund të kontrolloni nëse keni detyrim për të paguar një mbishpagim ose për të kërkuar një rimbursim tatimor, theksojnë nga DAP.
Prej gjithsej 704.443 DTV deklarata, 26.653 deklarata janë konfirmuar personalisht nga tatimpaguesit, dhe 1.145 deklarata janë korrigjuar nga ana tyre, pas të cilave korrigjimet po bëhen aktualisht nga nënpunësit e DAP-it. 676.645 deklaratat e mbetura janë konfirmuar zyrtarisht nga ana e DAP-it.
“Këto të dhëna tregojnë se një numër i konsiderueshëm qytetarësh nuk e kanë inspektuar dhe konfirmuar personalisht deklaratën e tyre tatimore. Edhe pse konfirmimi zyrtar është një mundësi e parashikuar ligjërisht, kjo do të thotë që tatimpaguesi nuk i ka kontrolluar të dhënat dhe nuk ka marrë një vendim bazuar në to. Gjenerimi i të ardhurave nga DAP-i bazohet në të dhënat e paraqitura nga paguesit. Nëse disa të ardhura nuk janë regjistruar ose janë regjistruar gabimisht, qytetari mund ta vërejë këtë, por vetëm nëse e shqyrton deklaratën. Një deklaratë tatimore e paverifikuar dhe e konfirmuar zyrtarisht mund të rezultojë në zbulimin e parakohshëm të gabimeve, shumave të pasakta dhe detyrimeve shtesë, shpjegon DAP-i.
Numri më i lartë i raporteve (313.519) tregon se qytetarët kanë paguar më shumë taksa, ndërsa 208.857 qytetarë kanë detyrimin të paguajnë taksa shtesë. Pothuajse 182.000 raporte tregojnë se taksa është llogaritur dhe mbledhur saktë gjatë vitit pa pasur nevojë për pagesa ose rimbursime shtesë. Nga tatimpaguesit të cilët kanë paguar më shumë seç duhet, 617 tatimpagues kanë kërkuar rimbursim të tatimit të paguar më shumë seç duhet në shumën prej 32.397.022 denarë.