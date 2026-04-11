Mbi 16,000 shtetas të Maqedonisë janë larguar nga vendi për fundjavën e zgjatur
Në pikën kufitare "Bogorodica" nga mesdita e pardjeshme deri në mesditën e djeshme kanë hyrë në vend 6.864 shtetas të Maqedonisë, ndërsa kanë dalë 1.394. Në të njëjtën periudhë, kanë hyrë në vend 4.753 shtetas të huaj, ndërsa kanë dalë 5.070, informoi Ministria e Brendshme, pas fillimit të sotëm të zbatimit të plotë të sistemit të ri dixhital të Bashkimit Evropian, EES, për hyrje dhe dalje nga zona Shengen.
Përmes pikës kufitare "Tabanocë" nga ora 12:00 e pardjeshme deri në orën 12:00 të djeshme, kanë dalë 9.150 shtetas, ndërsa kanë hyrë 3.158. Sa i përket shtetasve të huaj, në të njëjtën periudhë, nga vendi ynë kanë hyrë 7.360, ndërsa nga vendi ynë kanë dalë 5.449 persona.
Gjatë së njëjtës periudhë, nga pikën kufitare Dojran kanë dalë 546 shtetas, ndërsa kanë hyrë 241. Gjithashtu kanë hyrë 1.212 shtetas të huaj, ndërsa kanë dalë 1.114. Gjatë asaj periudhe, 831 shtetas e përdorën pikën kufitare Mexhitli për dalje, dhe 129 për dalje. 3,347 shtetas të huaj hynë në vend përmes asaj pike kufitare, dhe 3,038 dolën.
Pika kufitare e Dojranit thotë se dita e parë e fillimit të sistemit të ri dixhital të Bashkimit Evropian po kalon pa vonesa të mëdha dhe se trafiku po lëviz normalisht pavarësisht fundjavës së zgjatur.
"Nuk ka rritje të veçantë të numrit të automjeteve të regjistruara, ndryshe nga ditët e tjera. Ka pritje deri në pesë minuta në kufirin maqedonas, dhe 10 deri në 15 minuta në kufirin grek. Dita e parë e zbatimit të sistemit të ri po kalon pa probleme", njoftoi pika kufitare e Dojranit, nga ku thonë se situata është e njëjtë me pikën kufitare Bogorodicë në Gjevgjeli.
Zbatimi i plotë i Sistemit të Hyrjes në Bashkimin Evropian në kufijtë e jashtëm të BE-së prezanton një mënyrë të re, të dixhitalizuar të regjistrimit dhe kontrollit të qytetarëve që udhëtojnë për qëndrime afatshkurtra nga vendet jo-anëtare të BE-së.
Me futjen e këtij sistemi, hyrjet dhe daljet regjistrohen elektronikisht, dhe sistemi do të mundësojë përpunimin e të dhënave bazë biometrike (gjurmët e gishtërinjve dhe fotografia), me qëllim identifikimin më të shpejtë dhe monitorimin më efikas të qëndrimit të lejuar në përputhje me rregullin "90 ditë në një periudhë 180-ditore", gjë që do të rriste kohën e kaluar në pikat kufitare për hyrje në BE.