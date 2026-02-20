Mbappe i rekomandon Real Madridit transferimin e një tjetër ylli francez
Ekosistemi evropian i futbollit ka pësuar një tjetër tronditje pasi u zbulua se Kylian Mbappe i ka sugjeruar Real Madridit transferimin e Michael Olise.
Ylli francez synon të rrethohet me cilësi të lartë teknike për të ndërtuar një epokë të re dominimi absolut në ‘Santiago Bernabeu’ sezonin e ardhshëm.
Ky rekomandim vjen pas nivelit fenomenal të treguar nga sulmuesi i Bayern Munich, i cili është shndërruar në një nga figurat më të spikatura të futbollit botëror.
Sulmuesi francez imagjinon një repart ofansiv ëndrrash, ku bashkëkombësi i tij do të integrohej përkrah Vinicius Junior, për të formuar një treshe sulmuese që do të frikësonte gjithë kontinentin.
Real Madridi po e analizon me kujdes këtë propozim, duke kuptuar se profili i Olise do të sillte një alternativë taktike shumë të veçantë dhe do të rriste ndjeshëm balancën dhe kreativitetin në krahë.
Sipas raportimeve nga zyrat e klubit madrilen, ylli francez madje do ta shihte pozitivisht edhe largimin e disa lojtarëve kyç për t’i hapur rrugë talentit të ri.
Megjithatë, për Real Madridin operacioni nuk duket aspak i lehtë për shkak të qëndrimit të palëkundur të drejtuesve bavarezë.
Olise konsiderohet i pashitshëm në ‘Allianz Arena’, veçanërisht pasi ka ndikuar drejtpërdrejt në 38 gola gjatë sezonit aktual.
Klubi gjerman nuk ka asnjë nevojë të negociojë, i mbështetur nga një kontratë afatgjatë që e lidh francezin me ta deri në vitin 2029./Telegrafi/