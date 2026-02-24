Mbahet takimi i parë i Këshillit Organizativ për shënimin e 28-vjetorit të Epopesë së UÇK-së
Ka filluar puna e Këshillit Organizativ për shënimin e 28-vjetorit të Epopesë së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, manifestim që do të zhvillohet më 5, 6 dhe 7 mars 2026.
Takimi i parë u kryesua nga ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci, dhe bashkëkryesuesi Andin Hoti, ministër për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare.
Në mbledhje morën pjesë edhe përfaqësues nga Zyra e Presidentes, Kuvendi i Kosovës, Zyra e Kryeministrit dhe Asociacioni i Komunave të Kosovës, si dhe anëtarë të tjerë të Këshillit.
Gjatë takimit u diskutua gjerësisht për agjendën e aktiviteteve për tri ditët e manifestimit, si dhe për ndarjen e detyrave dhe përgjegjësive ndërmjet institucioneve përkatëse, me qëllim organizimin e ngjarjes me respekt të lartë shtetëror.
Pas konsultimeve të përbashkëta, Këshilli miratoi agjendën zyrtare për datat 5–7 mars, si dhe logon zyrtare të manifestimit.
Institucionet përgjegjëse do të vazhdojnë koordinimin e ngushtë për të siguruar realizimin e suksesshëm të të gjitha aktiviteteve të parapara në kuadër të kësaj ngjarjeje historike.