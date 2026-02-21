Mayweather njofton se në moshën 50-vjeçare po kthehet në boksin profesionist
Legjenda e boksit, Floyd Mayweather njoftoi se ka vendosur t'i japë fund pensionit të tij nëntëvjeçar dhe të kthehet në boksin profesionist këtë verë.
Mayweather, i cili mbush 49 vjeç të martën, ndeshja e fundit profesionale u zhvillua në vitin 2017, kur mposhti Conor McGregor dhe njoftoi tërheqjen e tij për herë të tretë në karrierën e tij me një rezultat prej 50-0.
Ish-kampioni në pesë kategori të ndryshme peshe bëri një pushim nga karriera e tij në vitet 2007 dhe 2015, dhe pas ndeshjes kundër McGregor, ai pati disa ndeshje miqësore.
Ai do të zhvillojë ndeshjen e tij të fundit miqësore kundër Mike Tyson në Kongo më 25 prill, pas së cilës do të kthehet në karrierën e tij profesionale.
Për momentin, emri i kundërshtarit në ndeshjen e 51-të profesionale të Mayweather nuk dihet.
"Unë ende kam atë që duhet për të vendosur rekorde të reja në boks. Nga ndeshja ime e ardhshme me Mike Tyson deri te ndeshja ime e radhës profesionale pas kësaj, askush nuk do të gjenerojë më shumë të ardhura nga biletat, nuk do të ketë një audiencë më të madhe televizive globale ose nuk do të gjenerojë më shumë para për ngjarje sesa ngjarjet e mia", tha Mayweather në një deklaratë.
𝗙𝗹𝗼𝘆𝗱 𝗠𝗮𝘆𝘄𝗲𝗮𝘁𝗵𝗲𝗿 𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗼𝘂𝘁 𝗼𝗳 𝗿𝗲𝘁𝗶𝗿𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁
𝗥𝗲𝗮𝗱 𝗠𝗼𝗿𝗲: https://t.co/Jy035uyv8U pic.twitter.com/lF32adnUKK
— Punch Newspapers (@MobilePunch) February 21, 2026
Interesante është se Mayëeather njoftoi se do të kthehej në boksin profesionist një vit pasi 47-vjeçari Manny Pacquiao bëri të njëjtën gjë.
Kujtojmë se Pacquiao (62-8) është rivali më i madh i Mayweather, dhe ndeshja e tyre e vitit 2015 ishte ndeshja më e shtrenjtë në historinë e boksit në atë kohë. Mayweather më pas unifikoi titujt botërorë të peshave të lehta WBO, WBA dhe WBC. /Telegrafi/